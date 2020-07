Goede vaatwasser nodig? Dit zijn onze aanraders

Siemens IQ700

Volledig scherm © Siemens

De nieuwe Siemens IQ700-vaatwasser werkt met zeoliet, een mineraal dat vocht absorbeert en omzet in energie, en er zo ook voor zorgt dat je vaat sneller en energiezuiniger droogt. Verder heeft deze vaatwasser een korf die in drie stappen verstelbaar is, een speciaal programma voor delicaat glaswerk en een intensieve zone – de onderste korf – waar de zeer vuile vaat iets grondiger onder handen wordt genomen. Er zit ook een sensor in die meet hoe vuil je water is en op basis daarvan precies de juiste hoeveelheid schoon water toevoegt. Er is ruimte voor 13 couverts, de geluidssterkte is maximaal 42dB en de energieklasse is A+++.

AEG FSS62800P

Volledig scherm © AEG

Ook de vaatwassers van het Duitse AEG zijn toppers op technologisch gebied. Dit model heeft onder meer zijn eigen technologie voor het behandelen van broos glaswerk en een speciaal droogprogramma dat automatisch de deur openzet. Maar de belangrijkste vernieuwing waarop dit toestel zich laat voorstaan is de zogenaamde ‘ComfortLift’: dit laat de roosters automatisch naar boven komen, waardoor jij niet hoeft te bukken bij het in- of uitladen. Het energielabel is A++, er is ruimte voor 13 couverts en de geluidssterkte is 44dB.

Bauknecht BIC 3C26

Volledig scherm © Bauknecht

De nieuwste van Bauknecht is relatief compact, maar kan niettemin een flinke capaciteit aan couverts aan: 14 om precies te zijn. Ook beschikt hij over een multizone-optie, die je toelaat om te selecteren hoeveel rekken er worden gebruikt. Daarnaast zit er sensortechnologie in die, hoe vuil je vaat ook is, water, tijd en energie uitspaart. De geluidssterkte is 46dB en het energielabel A++.

Miele G 7100 SCU

Volledig scherm © Miele

De G 7100 SCU van Miele draagt een A+++-10%-energielabel, en heeft een supersnel programma dat je vaat binnen een uur helemaal schoon krijgt. Er zijn acht programma’s aan boord, waaronder een voor gemengde vaat, een voor laag energieverbruik, eentje voor delicate glazen en een intensief programma voor pannen. Met een A+++-label en amper 6 liter waterverbruik geldt dit als een zuinig toestel. De geluidssterkte is 44dB.