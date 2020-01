Gelekte foto's tonen ontwerp onaangekondigde Galaxy S20

Japanse miljardair geeft weer geld weg aan Twittervol­gers: dit keer 8 miljoen euro

10 januari Een kleurrijke Japanse zakenman, Yusaku Maezawa, belooft geld weg te geven aan zijn volgers op Twitter. Duizend mensen krijgen elk 1 miljoen yen van hem, omgerekend ruim 8000 euro. Een stunt die hem in totaal ruim 8 miljoen euro gaat kosten. Om in aanmerking te komen moeten volgers zijn tweet delen. Tot nu toe is dat 4,1 miljoen keer gebeurd.