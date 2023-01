Geen zin in pottenkijkers? Zo maak je jouw huis onherkenbaar in Google Street View

Wanneer je Google Street View gebruikt, zie je dat de gezichten van mensen en de kentekens van voertuigen ‘geblurd’ zijn, oftewel: wazig gemaakt zijn. Dit is een van de stappen die Google heeft genomen onze privacy te beschermen. Huizen zijn echter nog haarscherp in beeld gebracht. Het betekent dat je kunt zien of je ouderlijk huis inmiddels verbouwd is en hoe luxe die ene collega eigenlijk woont. De foto’s van Streetview worden eens in de zoveel jaar ververst.