Geen Teams, Outlook en Office 365 door storing Microsoft, ook problemen bij Nederlandse overheden

Microsoft kampt sinds vanmorgen ongeveer 08.00 uur met een flinke storing in de online diensten van Office 365. Wereldwijd kunnen bedrijven vanmorgen lastig opstarten en in Nederland hebben onder meer ook de Tweede Kamer en gemeenten er last van.

De website Downdetector meldt problemen met alle grote online diensten van het bedrijf: Outlook, Office, Teams en Xbox Live. Ook melden mensen dat ze niet bij hun zakelijke OneDrive-bestanden kunnen en dat Sharepoint niet werkt.

In Nederland heeft dat onder meer gevolgen voor het volgen van debatten in de Tweede Kamer, wat nu lastiger gaat. ,,Het kan zijn dat de verbinding wegvalt”, laat de Kamer weten. Bij enkele gemeenten kunnen mensen geen afspraken maken of paspoorten aanvragen, of is het moeilijk om contact te krijgen met iemand bij de gemeente. Dat geldt onder meer voor Leeuwarden, Waalwijk, Best, Ameland, Hattem, Heerde, Oldebroek, Maassluis en Maasdriel. Ook het storingsnummer van drinkwaterbedrijf Vitens is moeilijk bereikbaar.

Verandering teruggedraaid

Het bedrijf zegt op Twitter dat het de oorzaak van de storing mogelijk heeft gevonden. Die zou zitten in het cloudprogramma Azure, die een domino-effect heeft gehad op andere systemen. Een netwerk-verandering is teruggedraaid, in de hoop dat dat de problemen oplost, meldt het bedrijf iets voor 10.30 uur. Sommigen melden sindsdien volgens Microsoft dat systemen weer werken, maar het bedrijf heeft nog niet laten weten of de storing daadwerkelijk is opgelost.

Microsoft Teams wordt sinds corona door veel bedrijven gebruikt om online te vergaderen of te bellen. De dienst heeft meer dan 280 miljoen gebruikers over de hele wereld. Hoeveel mensen precies last hebben van de storing meldt Microsoft niet, maar duidelijk is dat gebruikers over de hele wereld kampen met de problemen.

