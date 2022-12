Geen geld voor een nieuwe telefoon? Zo gebruik je je huidige toestel langer

Een nieuwe telefoon kan flink in de papieren lopen. Is hier even geen budget voor? Met deze tips haal je het maximale uit de levensduur van je huidige toestel.

Grondig schoonmaken van je smartphone

De gemiddelde smartphone heeft een druk leven en wordt overal mee naartoe gesleept. Hierdoor stapelen de bacteriën, kruimels, vlekken en stofvlokjes zich op.

Het kan daarom geen kwaad om een toestel zo nu en dan grondig schoon te maken. Gebruik hiervoor een microvezeldoek. Deze is dankzij het zachte materiaal ideaal voor het afnemen van de behuizing en het scherm. Je kunt het doekje eventueel vochtig maken, maar gebruik geen sop (met zeep).

Verder is het verstandig om de poorten van een smartphone schoon te maken. Aansluitingen (zoals voor de oplader) worden steeds kleiner en dat maakt ze een perfecte verzamelplaats voor stof. Maak de toegangspoort bijvoorbeeld voorzichtig schoon met een tandenstoker, of gebruik een busje met perslucht. Wees wel voorzichtig, want de oplaadpoort is meestal erg kwetsbaar.

Een nieuw jasje voor je smartphone

Niet iedereen houdt van telefoonhoesjes, maar ze bestaan niet voor niets. Smartphones zijn en blijven ontzettend kwetsbaar en een ongeluk zit in een klein hoekje. Overweeg daarom om je toestel een verse beschermcase te geven.

Wie gek is op het design van haar of zijn telefoon, kiest een transparante hoes. Ga je voor maximale bescherming? Kies dan een robuustere case die bijvoorbeeld schokken kan absorberen.

Verder is het slim om een screenprotector te plaatsen. Zo bescherm je het meest gevoelige onderdeel van een smartphone: het scherm. Een goede screenprotector beschermt niet alleen tegen krassen, maar kan ook een klap opvangen. Haal dus bij voorkeur een screenprotector van gehard glas in huis.

Schoonheid zit van binnen

Nu de buitenkant is opgefrist, is het tijd om naar de binnenkant te kijken. Je kunt de levensduur van een smartphone verlengen door zo nu en dan een grote schoonmaak te houden.

Verwijder daarom onnodige apps en wis wazige of lelijke foto’s en video’s. Apps en bestanden nemen niet alleen opslagruimte in, maar verbruiken ook processorkracht (en daarmee energie). Na het verwijderen van onnodige bagage voelt je smartphone dus sneller aan.

Wil je helemaal een frisse start maken? Breng het toestel dan terug naar de fabrieksinstellingen. Zoals de naam doet vermoeden worden dan alle persoonlijke instellingen gereset en begin je met een schone lei.

Wanneer je voor zo’n grondige reset kiest is het wel handig om vooraf een goede back-up te maken. Je kunt dan altijd een reservekopie van persoonlijke apps en instellingen terugzetten mocht je achteraf spijt krijgen.

Wees lief voor de accu

Er zijn veel broodje aap-verhalen rondom de accu’s van telefoons. Zo geloven sommigen dat snelladen slecht is voor de batterij. Dit klopt niet.

Maar het is wel zo dat de accu in de loop der jaren minder wordt. De totale capaciteit neemt af waardoor er simpelweg minder energie in past. Gelukkig kun je dit proces een beetje vertragen.

Pas bijvoorbeeld op met hoge temperaturen. Batterijen slijten sneller wanneer ze het warm hebben. Het is daarom niet handig om een telefoon in de volle zon of vlak bij de verwarming op te laden. Verder is het verstandig om een telefoon gedurende de dag steeds een beetje op te laden, in plaats van in één keer. Idealiter schommelt het accupercentage ongeveer tussen de 20 en 80 procent.

Zodra de accu echt versleten is kun je overwegen om deze te (laten) vervangen. Dit is meestal goedkoper dan het kopen van een nieuw toestel en verlengt de levensduur aanzienlijk.

Luister naar je telefoon

Staat er een update voor je smartphone klaar? Installeer deze dan zo snel mogelijk. Updates verhelpen niet alleen (veiligheids)problemen, maar zorgen ook voor een betere gebruikerservaring. Fabrikanten zorgen er bijvoorbeeld voor dat de telefoon in kwestie iets energiezuiniger wordt en dus langer meegaat.

Verder wil het nog weleens helpen om je telefoon zo nu en dan even helemaal uit te zetten, net zoals je met een laptop doet. In principe zijn smartphones gemaakt om continu aan te staan, maar met name oudere modellen hebben hier weleens moeite mee.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.