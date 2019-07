Geen boetes op de fiets: dit zijn de beste telefoonhouders voor onderweg

We doen het er mee. Met zes houders en drie pubers is het tijd voor een vergelijking. Mia (13), Eline (12) en Meike (13) - die natuurlijk nóóit appen op de fiets - gebruiken daarbij verschillende telefoons: een iPhone, Samsung, Huawei en Alcatel.



De test begint gelijk met een belangrijke vraag: vertrouw je je dure telefoon - vaak met een waarde van 200 euro of meer - toe aan een houder waarbij je het risico loopt dat je smartphone op de keien belandt? Die vraag wordt actueel als Mia onderweg met de Mirage telefoonhouder een iPhone verliest. De telefoon overleeft de crash, maar Mia is onverbiddelijk: de houder krijgt van haar het rapportcijfer 4.



Bij het uitproberen (in de bebouwde kom, met verkeersdrempels) blijkt dat de siliconen houders (Lynx en Bike Tie 2) het meest in de smaak vallen bij het panel. Deze houders bestaan uit een semi-elastische band die uiterst simpel om het stuur gaat, waarna je de telefoon op vier plekken kunt vastmaken. De drie tieners zijn verrukt over de gebruiksvriendelijkheid - ‘zo makkelijk!’ - en geven allemaal een volmondig ‘ja’ op de vraag of ze hem zelf zouden aanschaffen.



Dat is wel anders bij de houders die je met een opzetstukje op de fietsstuur moet schroeven en daarna kunt vastzetten (Universal Bike Holder, Mirage en Gainn). Het is in de meeste gevallen gepruts om de schroefjes goed en stevig op het stuur te bevestigen. Daarbij is het de vraag of die schroefjes bij veelvuldig gebruik niet kunnen lostrillen.