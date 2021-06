Geen berichten van collega's na werktijd: zo stel je het in

Voor veel mensen is het een dagelijkse realiteit: de simkaart van je werk zit in je privételefoon. Daardoor is de drempel erg laag om aan het einde van de dag nog te mailen, bellen en appen over je werk. Deze site zocht uit hoe je de zaken zo goed mogelijk gescheiden houdt.

We richten ons op Android-telefoons. Nieuwere iPhones ondersteunen wel twee simkaarten, maar eentje daarvan moet dan een zogenaamde e-sim zijn. Apple voegt in iOS 15 nieuwe manieren toe om notificaties van werk en privé te scheiden, maar die update is nog niet beschikbaar.

De meest basic tip om mee te beginnen, is het uitschakelen van je werksimkaart als je niet aan het werk bent. De knop hiervoor zit op Android alleen niet bepaald binnen handbereik: je moet naar het instellingenmenu navigeren, naar ‘wifi en netwerk’ (naam kan per Android-fabrikant wat verschillen) gaan en daar vind je de mobiele netwerk- en sim-instellingen. Hier kan je je werksimkaart uitschakelen, maar ook een standaard-sim aanwijzen voor bellen, sms’en en mobiel internet.

Werkapps

Ook al staat je werksim uit, daarmee is bijvoorbeeld een e-mailapp voor werk, of een andere app die ook zonder die werksimkaart kan functioneren, nog niet uitgebannen. Hiervoor zijn meerdere opties, allemaal met hun eigen voor- en nadelen.

De beste keus voor de meeste mensen is waarschijnlijk om de ‘Focusmodus’ van je telefoon te gebruiken. Die is eigenlijk bedoeld om afleidende apps als Instagram uit te schakelen als je aan het werk moet, maar je kan hem ook voor het omgekeerde gebruiken: je niet laten storen door werk als je thuis bent. Uitgeschakelde apps geven geen meldingen en je kunt ze niet zomaar openen zonder de Focusmodus te stoppen.

De modus is te vinden onder ‘Digitaal Welzijn’ in de Instellingen. Vanaf Android 9 Pie zit de functie in smartphones en is daarmee vindbaar op de meeste toestellen. Bijkomende voordelen: Focusmodus heeft een snel instellingenknopje, dus in- en uitschakelen is zo gepiept, en je kunt er zelfs een tijdschema voor instellen, waardoor je werkapps bijvoorbeeld iedere werkdag om 17.30 uur gesmoord worden.

Werkprofielen voor zakelijke apps

De officiële oplossing van Google voor dit probleem zijn eigenlijk de werkprofielen in Android. Bepaalde apps vallen onder dat werkprofiel; die worden beheerd door je werkgever en ze staan los van jouw eigen apps en data. Je kunt zo zelfs twee keer dezelfde app geïnstalleerd hebben: een Gmail voor privé en eentje voor werk, bijvoorbeeld. Op sommige toestellen staan de werkapps zelfs in hun eigen applijstje, weg van jouw persoonlijke apps. Net als de Focusmodus heeft het Werkprofiel een snel instellingenknopje en een tijdschema-optie.

Het nadeel hiervan is dat deze Android-werkprofielen alleen beschikbaar zijn als je werkgever de zakelijke diensten van Google afneemt. Doet hij dat niet, dan heb je pech en kan je niet van deze handige scheiding van apps gebruikmaken. Als deze modus dus nieuw is voor je, komt dat waarschijnlijk omdat je hem ook niet mag gebruiken van Google.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Werkapps nóg verder weg

Onze laatste optie is om een andere gebruiker aan te maken. Dit is simpel, effectief en ook officieel ondersteund, hoewel Samsung het niet mogelijk maakt op zijn telefoons. Het is eigenlijk bedoeld voor situaties waarin je je apparaat deelt met anderen, maar voor onze situatie kan het ook werken.

Ieder profiel heeft zijn eigen apps en wanneer een profiel niet actief is, draaien die apps ook niet en kun je dus geen meldingen krijgen. Voordeel hiervan is dat je écht rust hebt als je niet in je werkprofiel zit, maar het nadeel is dat je bijvoorbeeld privé WhatsAppberichten niet ontvangt totdat je weer terug wisselt. Je zult ook een tweede Google-account moeten nemen voor deze tweede gebruiker, want anders kun je bijvoorbeeld geen apps uit de Play Store halen.

Twee keer WhatsApp

Het is ook mogelijk om twee keer WhatsApp te gebruiken op twee verschillende simkaarten. De meeste fabrikanten ondersteunen het kopiëren van populaire apps, waarna je die installatie kan gebruiken in combinatie met je tweede simkaart. Iedere fabrikant heeft er wel weer een andere naam voor, dus je zult zelf moeten zoeken in je telefooninstellingen naar een optie als Dual Messenger, Dual Apps, Clone Apps, App Clone, Twin Apps of Parallel Apps.

Dit is geen officiële Android-functie. Fabrikanten die een heel erg standaard uitgeruste Android-variant draaien, zoals Google, Motorola en Sony, ondersteunen hem dan ook niet. Gebruikers van die telefoons zouden nog in de Play Store kunnen kijken naar de app Parallel Space, die hetzelfde probeert te doen.

Afsluitend nog een tip, mocht het je alleen om WhatsApp gaan: de zakelijke variant WhatsApp Business kun je gewoon op je telefoon installeren, of je nu een bedrijf op de berichtendienst hebt of niet. De chatfuncties zullen gewoon werken en je kunt deze app koppelen aan je tweede simkaart.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.