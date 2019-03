Galaxy S10 ondersteunt niet volledige 4g-snelheid bij KPN

De Galaxy S10 kan momenteel op drie frequenties tegelijk verbinding maken met KPN’s netwerk, terwijl het op veel plekken inmiddels mogelijk is om dat op vier of vijf frequenties tegelijk te doen. Daarmee worden hogere snelheden mogelijk.

Eerder bleek er al iets mis te zijn met een sensor van de S10. Zo werd het scherm geactiveerd in een broekzak waardoor de batterij sneller leeg was. Het is nog steeds onbekend of dat een software- of hardware-fout is.