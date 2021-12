Gaan we allemaal (telefoons) vouwen in 2022?

Natuurlijk is de nieuwigheid goed voor de verkoop, maar het belangrijkste argument om een opvouwbare telefoon te kopen is toch het grotere scherm. En dat zonder dat het meer ruimte inneemt. ,,Het is alsof je een kleine tablet in je broekzak kwijt kan’’, zegt kenner Arnoud Wokke van techplatform Tweakers. ,,Het voelt voor veel mensen nog heel nieuw, maar de eerste vouwtelefoon werd in 2019 uitgebracht. Ik verwacht dat komend jaar meer mensen voor zo’n model kiezen. We zijn drie jaar verder, dus het mag ook wel eens.’’