G-Moji app moet vroegtijdig psychische klachten bij jongeren opsporen

In die periode deden twee meisjes een suïcidepoging. De onderzoekers zagen bij hen een ander patroon in de emoticons. ,,Eerst zagen we steeds meer negatieve emoties en in de laatste dagen waren er geen positieve gezichtjes meer te zien”, vertelt Levi van Dam, UvA-onderzoeker. Uit bestaand onderzoek blijkt dat de mate van bewegen, slaapritme en sociale activiteiten psychische problemen kunnen voorspellen. Daar moet de app G-Moji bij aansluiten. ,,Jongeren kunnen hun emoties niet altijd goed uiten. Hoe mooi zou het zijn als we uit hun smartphonegebruik kunnen afleiden hoe ze in hun vel zitten.”