Frankrijk overweegt controle op Facebook: ‘Huidig toezicht stelt niets voor’

12:46 De steenrijke Amazon-topman Jeff Bezos, oprichter van ruimtevaartbedrijf Blue Origin, heeft afgelopen nacht een maanlander gepresenteerd. ,,Het is tijd om terug te keren naar de maan en ditmaal blijven we daar’’, zegt hij. De zogenoemde Blue Moon wordt vergezeld door een rover, die kan rijden over het maanoppervlak.