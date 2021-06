Fortnite-concurrent Call of Duty: Warzone pakt uit met nieuw seizoen: dit zit er in

Deze week is een nieuw seizoen van start gegaan in het gratis Call of Duty: Warzone, dat de afgelopen maanden flink concurreert met het populaire Fortnite. Wat zit er in? We zetten het op een rij.

Speel je een populaire game een jaar later, dan ziet hij er vaak totaal anders uit. Ontwikkelaars blijven hun spellen met updates veranderen en uitbreiden, zodat vaste spelers altijd iets te doen hebben.

Hetzelfde geldt voor Call of Duty Warzone, dat aan de hand van ‘seizoenen’ steeds allerlei nieuwigheden krijgt. De game is een gratis ‘battle-royale’-game, dat betekent dat spelers met zijn allen in één groot level worden gedropt en elkaar moeten uitschakelen.

Deze week is seizoen 4 van start gegaan, met daarin de volgende toevoegingen en aanpassingen.

Gecrashte satellieten

Verspreid door de spelwereld zijn satellieten neergestort, waardoor het spelgebied er iets anders uit is gaan zien. Spelers kunnen deze satellieten ook opzoeken om er power-ups en andere beloningen uit los te trekken.

Een nieuw Gulag-level

Call of Duty: Warzone heeft het zogeheten Gulag-level, waar spelers naar worden getransporteerd zodra ze zijn uitgeschakeld. Weten ze hier uit te ontsnappen, dan kunnen ze nog een poging doen om het potje te winnen.

In seizoen 4 is de Gulag veranderd. Het nieuwe level is gebaseerd op het Hijacked-level dat in eerdere Call of Duty’s speelbaar was.

Rode deuren om mee te teleporteren

In het hoofdlevel van de game zijn nu rode deuren te vinden, waar je met een druk op de knop doorheen kunt lopen. Doe je dit, dan word je naar een andere plek in de gamewereld getransporteerd.

Snellere spelmodus

In de nieuwe Resurgence-spelmodus word je samen met anderen in een kleiner speelgebied gedropt, waardoor een potje sneller en actievoller verloopt. De laatste overlevende is de winnaar.

Een nieuwe motor

De nieuwe Dirt Bike laat spelers sneller door het grote level Verdansk heen crossen.

Binnenkort: een nieuwe spelmodus

Later in het seizoen voegt Activision de nieuwe spelmodus Payload toe, waarbij een groep van veertig gamers samen twee karavanen moet escorteren, of juist moeten proberen het transport te verijdelen. Het is onduidelijk wanneer we hier precies aan de slag mogen: volgens de ontwikkelaar volgt deze ,,later in het seizoen”.

Een nieuwe Battle Pass

Traditiegetrouw is ook een nieuwe Battle Pass aan de game toegevoegd. Hoe langer je speelt, hoe hoger je niveau en hoe meer extraatjes je voor je personage vrijspeelt. Sommige extra’s zijn gratis, maar voor een deel moet je een betaalde variant aanschaffen.

In de Battle Pass vind je deze keer onder andere een nieuw personage genaamd Jackal en een aantal nieuwe wapens voor in je arsenaal.

