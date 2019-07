Flyboard-uitvinder gaat dit weekend opnieuw proberen Kanaal over te vliegen

Om Het Kanaal over te steken moet Zapata een tussenstop maken om te tanken. Een precies klusje, waarbij hij moet landen op een platform. Door de golven bewoog het platform vorige keer echter en miste Zapata het dek op enkele centimeters na. Daardoor belandde hij in het water, maar bleef hij volgens internationale media wel ongedeerd. Zijn recordpoging redde hij daardoor niet. ,,Een enorme teleurstelling, maar hij zal het zeker nog een keer proberen”, aldus een teamlid.



Dat doet hij dus dit weekend. Volgens het team van Zapata gaat de recordpoging er grotendeels hetzelfde uitzien, maar zal het tankproces iets anders worden uitgevoerd. Er wordt ook een grotere boot gebruikt, zodat er weinig kans is om te crashen en de recordpoging wel moet lukken.



Tijdens de vorige recordpoging - op 25 juli - precies 110 jaar geleden vloog de Fransman Louis Blériot als eerste in een vliegtuig over Het Kanaal. Ook dat vliegtuig was een ontwerp van de vlieger zelf. Hij deed er 37 minuten over.



De 40-jarige uit Marseille afkomstige Zapata werd wereldberoemd met zijn flyboard toen hij op de nationale feestdag tijdens de militaire parade over de Champs-Elysées vloog