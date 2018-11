Fallout 76: Een game in een ongemakkelijke spagaat

Dat ons leven zich steeds meer online afspeelt, is een enorme open deur. We praten online met elkaar, bestellen alles online, bedienen de verwarming online en starten zelfs de koffiemachine online. Toch is het een misvatting dat we alles maar online willen doen. Zo iets speelt ook bij Fallout 76. Fallout is een serie post-apocalyptische rpg’s die sinds 1997 offline wordt geconsumeerd, en Fallout 76 breekt met die traditie. Fallout 76 is niet een game die je naar wens een beetje online kunt spelen als je daar zin in hebt, zoals dat bij een game als Diablo III het geval is. Nee, Fallout 76 is enkel en alleen online te spelen, zoals Destiny of World of Warcraft. Dat kwam Bethesda, uitgever van de game, al bij de aankondiging op de nodige kritiek te staan. Bethesda poogde de ophef vervolgens te sussen door te stellen dat de game weliswaar online is, maar toch zo goed als volledig solo kan worden gespeeld. De server bevat steeds maar maximaal 24 spelers en de spelwereld is ruimschoots groter dan die in voorgaande games. Je hoeft die andere spelers dus niet of nauwelijks tegen te komen, stelt de uitgever. Het lijkt een wat merkwaardige spagaat. Je speelt dus online, maar in een spelwereld waarin je vrijwel niemand tegen zult komen? Dat waren de schermutselingen vooraf. De inleidende beschietingen voordat de echte test begint. Want zoals de Engelsen het zo mooi zeggen: ‘the proof is in the pudding’. Todd Howard, als game director het hoofd van het ontwikkelteam bij Bethesda Game Studios, heeft met Fallout 3 en 4, en ook met The Elder Scrolls V: Skyrim, toch een goede reputatie opgebouwd. Dat maakt nieuwsgierig naar Fallout 76. De man weet hoe hij goede games moet maken. Heeft hij dat kunstje met Fallout 76 herhaald?

Grootste avonturen

Fallout 76 is een game in spagaat. Een game in een meervoudige spagaat zelfs. Het is een open spelwereld waarin je grootse avonturen zou moeten beleven. Maar het ontbreekt aan de personages, de kleurrijke figuren die voor leven in de brouwerij moeten zorgen en die de vele quests kleur moeten geven. Daardoor ontbreken ook de keuzes die je kunt maken in de dialogen, wat ervoor zorgt dat de game leeg aanvoelt. De verhalen zijn er, maar je krijgt ze alleen via geschreven en ingesproken teksten toegediend, zonder dat de bijbehorende personages een gezicht krijgen.



Dat gat zou gevuld moeten worden door de interactie met andere spelers. Die is er helaas niet of nauwelijks. Fallout 76 laat zich prima solo spelen, en dat is ook wat er gebeurt. Er is weinig reden om samen te werken en het wordt ook nauwelijks gestimuleerd. Het ontbreekt bovendien aan de nodige communicatiemiddelen. Als rpg is Fallout 76 nog steeds prima, waarbij de vernieuwingen aan sommige mechanieken goed uitpakken. Het is dit keer wat meer schipperen met opslagruimte, maar dat is niet onoverkomelijk. Ook de actie is nog steeds vertrouwd. Er is een flinke variëteit aan wapens, maar de monsters zijn uiterlijk wat saai.



Het maakt Fallout 76 een game waar we moeilijk enthousiast van kunnen worden. Je moet veel lopen voor quests die niet gaan ‘leven’ doordat de personages waar je ze voor uitvoert toch al dood zijn. En het sociale aspect van de game komt niet uit de verf doordat er geen motivatie is om iets met andere spelers te ondernemen. Waar dat laatste aspect in de toekomst wellicht nog recht is te breien, is het eerste lastiger te repareren. Het maakt dat we weinig hoop hebben voor de toekomst van deze game.