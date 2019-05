‘Facebook werkt aan eigen cryptovaluta voor nieuw betaalsysteem’

Het gerucht gaat al langer dat het techbedrijf van Mark Zuckerberg werkt aan een eigen cryptovaluta. Inmiddels zou het bedrijf bezig zijn met het aan boord halen van online verkopers, zodat klanten via Facebook kunnen inloggen en betalen. Wat voor verkopers dat precies zullen zijn, is nog niet duidelijk.



De waarde van de ‘Facebook-coin’ zou direct gelinkt zijn aan die van de dollar en dus niet fluctueren zoals bij andere cryptovaluta als de bitcoin. Facebook is niet het eerste bedrijf in de cryptowereld die dit systeem hanteert. De tether, een andere zogeheten stablecoin, bestaat al sinds 2014.



De digitale munt van Facebook zal naar alle waarschijnlijk ook werken met WhatsApp en Instagram, twee dochterbedrijven van Facebook. Het bedrijf heeft de valuta overigens nog niet officieel aangekondigd.