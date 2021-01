Facebook verbiedt evenementen in omgeving Witte Huis tijdens inauguratie

Facebook maakt het gebruikers onmogelijk om evenementen aan te maken in de buurt van het Witte Huis op woensdag 20 januari. Op die dag vindt de inauguratie van de nieuwe president Biden plaats. Het sociaal medium wil nieuwe rellen voorkomen.

Facebook meldt zelf dat het waakt voor signalen van georganiseerd geweld of andere dreigingen in Washington D.C. Ook neemt het sociale medium extra maatregelen in aanloop naar de inauguratie van Joe Biden.

Capitool

Zo is het niet meer mogelijk om evenementen op Facebook aan te maken die in de buurt van het Witte Huis of het Capitool plaatsvinden woensdag. Verder worden alle evenementen gemonitord die iets met de inauguratie te maken hebben. Als die de regels overtreden, zal Facebook ze verwijderen.

Facebook was al langere tijd bezig met voorbereidingen op de inauguratie. Sinds de dodelijke bestorming op het Capitool zijn die geïntensiveerd. Een paar dagen geleden besloot Facebook alle berichten met de slogan ‘stop the steal’ te verwijderen. Die zin is populair onder aanhangers van Trump die menen dat de presidentsverkiezingen oneerlijk zijn verlopen.

Parler

Voor komende woensdag heeft Facebook extra restricties voor Amerikaanse gebruikers die vaker de regels hebben geschonden. Zij kunnen geen evenementen creëren en geen livestream aanmaken.

Uit angst voor rellen bij Bidens inauguratie verbraken techbedrijven eerder deze week al alle banden met de app Parler. Op het sociale medium waren gewelddadige en haatdragende berichten te vinden die niet werden verwijderd. Sinds maandagochtend is Parler offline, het is de vraag of de app ooit nog terugkomt.

Terwijl de verhuiswagens voor het Witte Huis staan, wordt in Washington afgeteld tot de inauguratie van Joe Biden als 46ste president van de Verenigde Staten.