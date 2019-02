‘Facebook riskeert hoogste boete ooit in VS vanwege privacyproblemen’

Wanneer Facebook en de waakhond er niet uitkomen wat betreft de details van de schikking, stapt de FTC mogelijk naar de rechter om sancties af te dwingen. Dat schrijft The Washington Post op basis van informatie van twee bronnen die bekend zijn met de onderhandelingen.

De FTC startte in maart vorig jaar een onderzoek naar de praktijken van Facebook, toen bekend werd dat Cambridge Analytica gegevens van miljoenen gebruikers van het sociale netwerk wist in te zetten voor politieke doeleinden. De FTC sloot in 2011 een overeenkomst met Facebook, dat daarbij beloofde de privacy van gebruikers te beschermen.

Gebroken belofte

Het onderzoek dat de FTC vorig jaar in gang zette is erop gericht te onderzoeken of die belofte is gebroken met de praktijken die aan het licht zijn gekomen. Tot nu toe is de hoogste boete die de FTC oplegde aan een techbedrijf wegens het handelen in strijd met een overeenkomst 22,5 miljoen dollar. Die boete deelde de autoriteit uit aan Google.

Om het in perspectief te zetten: Facebook was eind 2018 zo’n 140 miljard dollar waard. Een boete van een aantal miljard zorgt dus voor een redelijke klap, maar echt last zal Facebook er niet van hebben.

Leegloop