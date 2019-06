Facebook onthult Libra: vanaf 2020 betalen met nieuwe cryptomunt

Het bedrijf kondigde ook meteen de digitale portemonnee, ofwel ‘wallet’, Calibra aan. Deze wallet, die als losse app te downloaden is in de Play Store of App Store, kun je vervolgens gebruiken in bijvoorbeeld WhatsApp.



Met Calibra hoopt Facebook vooral van waarde te zijn in landen waar bankrekeningen, spaarrekeningen en krediet niet vanzelfsprekend te zijn. ,,Met een internetconnectie heb je toegang tot ontelbare waardevolle services, maar het beheren, sparen en het uitgeven van geld is nog niet gemakkelijk gemaakt. Ook is het voor veel mensen wereldwijd simpelweg onmogelijk om toegang te krijgen tot de standaard economische services, zoals het openen van een bankrekening. Deze uitdaging hopen wij op te lossen met Calibra’’, stelt een woordvoerder van Facebook. Welke landen Facebook precies bedoelt, is onduidelijk.



In eerste instantie is het de bedoeling dat de munt vooral wordt gebruikt om geldtransacties af te handelen tussen particulieren. Vervolgens wil Facebook dat bedrijven de munt omarmen om kleine betalingen te doen, zoals een kop koffie.