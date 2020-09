Facebook: Geen nieuwe politieke reclames vlak voor verkiezing VS

De Amerikanen kiezen over precies twee maanden (op 3 november) een president, 35 van de 100 Senatoren en alle 435 leden van het Huis van Afgevaardigden.



De topman en oprichter van Facebook, Mark Zuckerberg, heeft de maatregel vandaag bekendgemaakt. De campagneteams mogen in de laatste week nog wel hun lopende advertenties verspreiden, maar ze geen nieuwe reclames meer plaatsen.



‘Ik geloof dat het beste tegengif voor verkeerde informatie meer informatie is, maar in de laatste dagen voor de verkiezingen is er misschien niet genoeg tijd meer om nieuwe beweringen te bestrijden’, schrijft Zuckerberg op Facebook.