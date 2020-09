Ex-man wil dat populaire TikTokker stopt hem te beschadigen: ‘Laat mij met rust’

Datacenter op zeebodem is acht keer betrouw­baar­der dan op het land

29 september Gaan we onze datacenters in de toekomst naar de zeebodem laten zinken in plaats van ze op het land te bouwen? Met andere woorden: leggen we de cloud in zee? Uit de eerste resultaten van een experiment van techgigant Microsoft blijkt zo’n datacenter onder water acht keer betrouwbaarder dan erboven.