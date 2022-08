Even iets laten zien vanaf je telefoon? Zo maak je makkelijk een schermopname

Wil je iemand op afstand laten zien hoe je een bepaalde instelling wijzigt of hoe leuk die ene mobiele game is? Maak een video-opname van je telefoonscherm en stuur deze door. Zo ga je te werk.

Een screenshot, waarbij je een afbeelding van je scherm maakt, is bij veel mensen bekend. Doorgaans kun je een screenshot maken door de aan-uitknop en één van de volumeknoppen van je smartphone tegelijkertijd in te drukken. Maar ook een korte video-opname van het scherm maken is makkelijker dan je denkt. Langere tijd moest je externe apps gebruiken om dit voor elkaar te krijgen, maar tegenwoordig is het een standaardfunctie in smartphones.

Opnemen op Android

Bij een smartphone met het besturingssysteem Android 10 of nieuwer is het mogelijk om zonder al te veel moeite een video-opname te maken van je telefoonscherm. Hierbij kun je kiezen of je ook audio wil opnemen en of de aanrakingen op het scherm visueel worden weergegeven. Deze opties zijn handig als je de opname van enige uitleg wil voorzien.

De functie is vanuit het meldingenscherm in te schakelen. Bij vrijwel alle fabrikanten werkt dit op een soortgelijke manier. Vanaf de bovenkant van het scherm swipe je twee keer omlaag. Bij sommige toestellen moet je een keer van rechts naar links swipen in het menu. Hier kies je voor ‘Schermopname’ of ‘Schermrecorder’. Als de functie er niet tussen staat, druk je op ‘Bewerken’ en sleep je de functie naar het menu voor snelle instellingen.

Om te beginnen met opnemen druk je op ‘Starten’ of gebruik je de rode knop die midden in beeld verschijnt. De opname begint bij sommige toestellen pas na enkele seconden, nadat er is afgeteld. Om de opname stop te zetten ga je weer naar het meldingenscherm en druk je opnieuw op ‘Schermopname’ of ‘Schermrecorder’. De video-opnames komen vervolgens in de app Foto’s of Galerij terecht.

Alles vastleggen met Apple

Als je een toestel met iOS 14 of hoger hebt, kun je een schermopname maken van je iPhone. Ga naar je instellingen, open ‘Bedieningspaneel’ en voeg de functie toe met het groene plus-icoontje dat naast ‘Schermopname’ staat. Mocht de functie er niet tussen staan, dan heb je hem waarschijnlijk al toegevoegd. Wanneer er een rood min-icoontje naast ‘Schermopname’ staat, weet je dat de functie goed is ingesteld.

Open het bedieningspaneel door vanuit de rechterbovenhoek van je scherm naar beneden te swipen. Hier staat nu de opnameknop tussen. Je herkent deze aan het bolletje met de cirkelvormige rand eromheen. Druk hierop en na het aftellen zal de opname starten. Tijdens het opnemen is de knop in het bedieningspaneel rood van kleur, en bij het gebruiken van je iPhone zie je links bovenin een rood vlak om de tijd heen. Klik hierop als je de video-opname van je scherm wil stopzetten. De opname verschijnt vervolgens in de app Foto’s.

Door de opnameknop ingedrukt te houden kun je het beeld ook live delen via bijvoorbeeld Instagram, Google Meet of Microsoft Teams. In dit instellingenscherm is het ook mogelijk om de microfoon in of uit te schakelen. Standaard staat de microfoon uit. Ook inkomende meldingen worden opgenomen met deze functie. Als je dit niet wil, kun je het beste een Focus-modus zoals ‘Niet storen’ inschakelen. Zo bescherm je jouw privacy beter en krijg je geen ongewenste onderbrekingen.

