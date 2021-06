Europese Commissie start formeel onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik Facebook

Influencer bindt hondje vast aan heliumbal­lon­nen en laat dier vliegen voor miljoenen­pu­bliek

27 mei Een invloedrijke influencer uit India is in eigen land zwaar onder vuur komen te liggen nadat hij zijn hondje had vastgebonden aan heliumballonnen. De 32-jarige Gaurav Sharma, een youtuber met ruim 4 miljoen abonnees, probeerde het dier op die manier ‘te laten vliegen’. De politie hield de man aan nadat een in India bekende dierenrechtenorganisatie een klacht tegen hem had ingediend.