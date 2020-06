Europese Commissie onderzoekt machtsmisbruik Apple

De Europese Commissie onderzoekt techreus Apple vanwege machtsmisbruik bij zijn App Store. Met name het verplichte gebruik van Apple's betalingssysteem Apple Pay in die softwarewinkel wordt tegen het licht gehouden.

Ook de beperkingen die Apple opwerpt voor het aanbieden van goedkopere abonneediensten buiten de App Store om is onderwerp van het onderzoek. Verder bekijkt de Europese mededingingswaakhond of Apple de regels overtreedt bij betaaldienst Apple Pay. Daar wordt onder meer gekeken naar de voorwaarden die Apple stelt en het afschermen van de NFC-chip in iPhones. Dankzij zo'n Near Field Chip kunnen iPhone-bezitters contactloos betalen in winkels en in horeca. De telefoon boven de pin-terminal houden is voldoende.

Het onderzoek van de Europese Commissie komt niet geheel uit de lucht vallen. Brussel stelt zich afgelopen jaren steeds kritischer op tegenover de grote Amerikaanse techbedrijven, waaronder Facebook en Google.

Ook Apple ligt daarbij onder een vergrootglas. Het techbedrijf probeert sinds enkele jaren met Apple Pay een deel van het betalingsverkeer naar zich toe te trekken. Met die betaaldienst kunnen Apple-klanten simpel betalen met hun iPhone of Apple Watch simpel betalen. Een bankpas of creditcard is niet meer nodig. De dienst werd in 2014 in thuisland de VS gelanceerd en kwam vorig jaar juni na vijf jaar ook in Nederland beschikbaar. ING had de primeur.