EU waarschuwt Elon Musk om Twitter vóór augustus op orde te krijgen

Twitter en Brazilië in conflict over berichten over dodelijk geweld op school

Brazilië beschuldigt Twitter ervan dat het berichten die aanzetten tot geweld op scholen op hun beloop laat. Na een plotselinge piek in het aantal moorden in onderwijscentra in heel Brazilië en vooral een fatale steekpartij op een crèche waarbij vier jonge kinderen werden gedood, zijn de autoriteiten deze week begonnen met het aanpakken van socialemediaplatforms die berichten hosten waarin de aanvallen worden geprezen.