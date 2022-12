Elon Musk kan titel ‘rijkste persoon ter wereld’ verliezen nu waarde van Tesla bijna halveert

Is Elon Musk straks niet meer de rijkste persoon op aarde? Het zou zomaar kunnen nu zijn bedrijf Tesla bijna de helft van zijn waarde verloor. Het grote verlies werd in gang gezet toen Musk besloot een bod te doen op Twitter in april. Musks kapitaal daalde hierdoor met zo’n 70 miljard dollar.

Een aandeel van Tesla was in april nog zo’n 340 dollar waard, maar sinds Musks overnamebod op Twitter zakte die waarde tot ongeveer 173 dollar. Heel wat beleggers verkochten hun aandelen in Tesla waardoor de prijs vervolgens sterk daalde. Daarnaast had het grote verlies ook te maken met de problemen in de grote Teslafabriek in Shanghai. Door de strenge Covid-maatregelen die gelden in China moest de fabriek vaak sluiten.

Musk bezit nu nog zo’n 445 aandelen van Tesla. Tot april was zijn aandeel in Tesla zo’n 151 miljard dollar waard, maar nu is dat ‘slechts’ 77 miljard dollar. Hierdoor kan zijn titel van ‘rijkste persoon ter wereld’ wel eens naar iemand anders gaan. Musk kan de hete adem van de Franse Bernard Arnault al in zijn nek voelen. Arnault is de baas van LVMH een bedrijf met luxemerken als Louis Vitton en Dior.

,,Het hebben van een openbaar platform dat massaal wordt vertrouwd en breed wordt gedragen is uiterst belangrijk voor de toekomst van de beschaving”, zei Musk over zijn overname van Twitter. Aandeelhouders van Tesla maken zich echter zorgen over hoe hij zijn tijd verdeelt tussen de sociale mediasite en zijn vele andere ondernemingen, zoals het raketbedrijf SpaceX. Musk lijkt nu onder enorme druk te staan om van Twitter een succes te maken.