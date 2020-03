Eindelijk beschikbaar: de donkere modus voor WhatsApp

kamervragen ‘Giftig’ kinderboek uitver­kocht bij Bol.com: 'Ze verkopen na­zi-gedachte­goed’

3 maart Het beruchte nazi-kinderboek ‘Der Giftpilz’ is niet langer verkrijgbaar in de webshop van Bol.com. Het boekje van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Julius Streicher met antisemitische propaganda is niet uit het assortiment gehaald, zo benadrukt Bol.com, maar uitverkocht. De PvdA is woest en wil van de minister weten of het aanbieden van de boeken strafbaar is en of vervolging nodig is.