Eerste vrouwelijke Overwatch pro-gamer Ellie na zware dreigementen weg bij team

In december maakte Overwatch-team ‘Second Wind’ bekend dat Ellie (achternaam en leeftijd onbekend) getekend had bij het team, dat speelt in de Contenders League. Als we dat vergelijken met het Nederlands voetbal is de Contenders League de Keuken Kampioen Divisie van competitief Overwatch, een kleurrijk schietspel van Blizzard Entertainment.



Er was één probleem: niemand kende deze Ellie. De vrouw kwam uit het niets op het professionele speelveld, terwijl de meeste pro-gamers al ietsje bekender zijn alvorens ze tekenen bij een bekend team. Er is geen naam. Geen stream (live uitzenden van gameplay) en al helemaal geen gezicht. Er begonnen zelfs twijfels te ontstaan over de waarheid rondom het geslacht van Ellie. Was het wel een vrouw? Of was het een politieke zet van team Second Wind om goed in de spotlights te komen. Ook was haar game-account wel erg ‘nieuw’ voor iemand die zo goed was. Waarom wist niemand iets?



Toen begonnen de doodsbedreigingen. Ellie kreeg naar eigen zeggen DDOS-aanvallen op haar dak, bedreigende berichten en haar persoonlijke informatie zou gelekt worden. Er ontstonden chatgroepen online waar besproken wordt hoe de vrouw het beste uit weg geruimd zou kunnen worden.



Het is bijzonder moeilijk om een vrouw te zijn in een game-gemeenschap. Je bent een mikpunt van kritiek, zegt Ward Geene van Esportsclub.nl. ,,Vrouwen moeten dubbel zo hard werken in een competitieve omgeving. Daarnaast: wie kan je vertrouwen? Heeft iemand een dubbele agenda omdat je een meid bent? En vergeet niet: als er iets misgaat tijdens zo'n game, hebben vrouwen een stuk minder credits dan de mannen. Want mannen gamen en vrouwen niet. Ik vind het persoonlijk erg jammer.‘’