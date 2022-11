Een telefoon naast je bed opladen: kan het kwaad?

Het antwoord op deze vraag is heel persoonlijk, want beide opties hebben duidelijke voor- en nadelen.



Te beginnen met de voordelen. Praktisch gezien bespaar je elektriciteit door een telefoon ’s avonds uit te zetten. Het batterijpercentage neemt minder snel af, want een telefoon die uitstaat verbruikt geen stroom. De meeste telefoons verbruiken ’s nachts zo’n twee tot vijf procent van de totale capaciteit, dus het effect van dit voordeel is niet gigantisch.

Trouwens, voor de batterijgezondheid maakt het uitzetten van een telefoon niet zoveel uit. De meeste moderne (lithium-ion-)accu’s zijn heel duurzaam en kunnen honderden keren volledig worden opgeladen voordat de capaciteit afneemt.

Nog een voordeel van je telefoon ’s nachts uitzetten: een betere nachtrust. Inmiddels weet vrijwel iedereen dat het niet goed is om voor het slapengaan nog een smartphone te gebruiken. Vrijwel alle apps, functies en geluiden zijn gemaakt om gebruikers zo lang mogelijk bezig te houden en het is lastig om hier niet aan toe te geven.

Wel zijn er manieren om telefoons minder verslavend te maken. Je kunt bijvoorbeeld de ‘Niet storen’-modus of een nachtmodus inschakelen.

Telefoon levert stress op

Toch is het waarschijnlijk geen goed idee om een smartphone in de slaapkamer te hebben. Meerdere wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat enkel de aanwezigheid van een telefoon al voor stress kan zorgen.

Verder zetten sommige mensen hun telefoon ’s nachts uit vanwege de straling. Deze elektromagnetische golven zouden voor ernstige gezondheidsrisico’s zorgen, zoals kanker en vruchtbaarheidsproblemen. Hier is heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar de claims zijn nooit bewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) concludeert daarom dat de effecten van telefoonstraling op de gezondheid van mensen niet significant is. Kortom: het is niet gevaarlijk om ’s nachts een smartphone op het nachtkastje te hebben liggen.

Bereikbaar willen zijn

Er zijn natuurlijk ook redenen om je toestel ’s nachts gewoon aan te laten. De belangrijkste is bereikbaarheid. Je hoopt het natuurlijk niet, maar wanneer er ’s avonds iets gebeurt met een gezinslid wil je hier direct van op de hoogte zijn. Nu steeds minder mensen een huistelefoon hebben is een smartphone vaak dé manier om iemand te bereiken.

Zelfs wanneer de telefoon in nachtmodus staat ben je waarschijnlijk nog bereikbaar. In de instellingen valt aan te geven dat bepaalde mensen de nachtmodus mogen negeren, of dat het slot eraf gaat wanneer iemand twee of drie keer direct achter elkaar belt.

Je wekker

Daarbij gebruiken veel mensen hun telefoon als wekker. Wanneer deze in de woonkamer beneden ligt hoor je het alarm misschien niet.

Verder gebruiken sommige mensen hun telefoon voor slaap-apps. Deze programma’s houden bij hoe goed de nachtrust was, bijvoorbeeld door via de microfoon bewegingsgeluiden op te pikken. In de ochtend kun je dan precies zien wanneer je (on)rustig was. Dit werkt uiteraard niet als de telefoon uitstaat.

Alleen proberen als je slaapproblemen hebt

Dus, moet je een telefoon ’s nachts uitzetten? De moderne smartphone is gemaakt om continu aan te staan, dus voor de (accu)gezondheid van het toestel hoef je het niet te doen. Dat geldt niet voor je eigen welzijn. Het is immers niet goed om voor het slapengaan nog op je telefoon te scrollen.

Uiteindelijk moet je de vraag dus misschien omdraaien. Waarom zou jij je telefoon ’s nachts willen uitzetten? Wie moeite met slapen heeft, kan het eens proberen. Blijft een persoonlijk antwoord op de vraag uit, dan is het misschien niet nodig.

