Een soort iMac, maar dan met Windows: hoe goed zijn deze all-in-one-pc's?

Apple maakt al jaren goede sier met zijn iMac: een pc, maar dan met alles verwerkt in het scherm, zodat er zo min mogelijk apparatuur op je bureau staat. Voor wie liever niet met macOS werkt, zijn er ook tal van Windows-alternatieven voor een zogeheten ‘all-in-one’. We zetten vier favorieten op een rij.

Acer Aspire C24

Acer Aspire C24

De eerste all-in-one die we bekijken, komt van Acer. De Aspire C24 heeft een 24 inch-scherm en is op de zwarte schermrand na volledig van zilver plastic. In een rechthoekig eilandje zijn drie USB-poorten, een HDMI-uitgang, een ethernetpoort, een headsetplug en een ronde stroomaansluiting voor de adapter geplaatst. Onderop zitten nog een SD-kaartlezer en een extra USB-poort.

Ons testmodel is uitgerust met een Intel Core i5-processor, 16 gigabyte werkgeheugen en een SSD-opslag met 512 gigabyte ruimte. Daarnaast heeft hij ook een gewone harde schijf met nog eens een terabyte. Van een losse videokaart is geen sprake, maar wel werkt hij met het vrij nieuwe Wi-Fi 6.

De Aspire C24 wordt geleverd met een draadloze set van muis en toetsenbord, die beide vrij minimalistisch zijn vormgegeven. De muis is erg klein en licht, waardoor hij voelt als eentje voor bij een laptop.

Asus Zen AiO 24

Asus Zen AiO 24

De Asus Zen AiO 24 is in deze test zonder twijfel de meest directe iMac-concurrent. De asymmetrische voet, waarop je de monitor kunt kantelen maar niet in hoogte verstellen, trekt direct de aandacht als bijzonder designelement. Hij voelt opvallend degelijk aan, doordat zowel het vlak dat contact maakt met de grond, als de poot zelf van metaal zijn gemaakt.

Je vindt twee sets aansluitingen op de Zen AiO 24. Aan de linkerkant heeft Asus de powerknop, een gecombineerde koptelefoonpoort en twee snelle USB-aansluitingen geplaatst. Aan de achterkant zijn nog eens een internetpoort, een HDMI-uitgang, de aansluiting voor de stroomadapter en drie USB-poorten aanwezig.

Ons testexemplaar bevat een AMD Ryzen 7-processor, maar er is ook een model met een Ryzen 5. Die kost 100 euro minder. Er wordt een draadloze set van toetsenbord en muis meegeleverd. Hoewel de roségouden bovenkant er van een afstand luxe uitziet, zijn beide randapparaten van plastic gemaakt. Vooral bij het toetsenbord voelt dat een beetje goedkoop aan.

Dell Optiplex 7090 Ultra

Dell Optiplex 7090 Ultra

Dell deed een opvallende inzending voor deze round-up. De Optiplex 7090 Ultra is een combinatie van een monitorstandaard en een pc-module die je daar in kunt schuiven. Vervolgens kun je praktisch elke moderne Dell-monitor bevestigen en maak je zo dus je eigen all-in-one met een scherm naar keuze.

Die module kun je eenvoudig openen, bijvoorbeeld om de ventilator schoon te maken of om de onderdelen te upgraden. Er is zelfs een complete ‘onderhoudshandleiding’ beschikbaar, waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je de verschillende componenten kunt bereiken en vervangen.

Aan de onderkant van de module zit een beperkt assortiment aansluitingen, waaronder een USB-C-poort die zowel stroom als beeld kan verzenden. Zo heb je maar één kabel nodig voor alles. Daarnaast tellen we onderop ook nog twee snelle USB-poorten, een internetpoort en een volwaardige monitoraansluiting.

Bij de all-in-one zit standaard een Dell KM636-set van toetsenbord en muis, die los ongeveer vier tientjes kost. Beiden zijn simpel ontworpen.

MSI Modern AM271P

MSI Modern AM271P

MSI stuurde zijn Modern AM271P in voor deze test, een all-in-one-pc met 27 inch-scherm die vooral voor op kantoor bedoeld is. Dat merk je bijvoorbeeld aan de ergonomische, in hoogte verstelbare voet en de aanwezigheid van een extra HDMI-ingang om hem ook alleen als monitor te kunnen gebruiken.

Hoewel de Modern AM271P aan de voorkant op een normale monitor lijkt, is aan de achterkant direct duidelijk dat alle hardware schuilgaat in de dikkere onderste helft. Links zie je het genoemde upgradeklepje, een pookje om het menu van het scherm te bedienen en de stroomaansluiting. De bijgeleverde stroomadapter is een gigantisch blok.

Rechts onderin zit een beperkte hoeveelheid aansluitingen: HDMI uit én in, twee keer USB en internet. Ook draadloos internet is beschikbaar. Aan de linkerzijkant zitten nog eens vier extra snelle USB-poorten, en een koptelefoonpoort. Een muis en toetsenbord zijn bij dit model overigens niet inbegrepen.

Een geïntegreerde webcam ontbreekt, een schande in deze thuiswerktijden. Daarom vind je in de doos een losse 1080p-webcam die een aardig beeld oplevert. De computer gebruikt een processor die je in de nieuwste laptops terugvindt. De SSD-opslag heeft 512 gigabyte opslag, maar je kunt er ook een kleine harde schijf bij installeren.

Beter dan iMac?

Er zijn punten waarop alle vier de geteste machines het beter doen dan de eerder dit jaar geïntroduceerde iMac. Dat is om te beginnen op het gebied van de prijs in verhouding tot de hardware. Zelfs de goedkoopste Windows-computer, die minder dan de helft kost, heeft dubbel zoveel werkgeheugen en opslag als de iMac.

Op andere vlakken is de iMac ze de baas: de M1-chip van Apple is op veel vlakken krachtiger. Ook de kwaliteit van het scherm is bij Apple ontegenzeggelijk superieur. Verder blijven de bouwkwaliteit en het complete ontwerp van de iMac onovertroffen.

Ga je toch voor Windows? Van de Windows-all-in-ones hebben de modellen van Asus en Dell op ons de beste indruk achtergelaten. De Ryzen-processor doet de Zen AiO 24 goed: hij is snel, energiezuinig en prettig stil. Dat lijkt ons een prima keuze.

