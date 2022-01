Een refurbished gadget: slim koopje of een kat in de zak?

Een refurbished of opgeknapte smartphone of gadget is in de regel flink goedkoper. Maar het is belangrijk dat je een aantal zaken goed controleert.

De term refurbished is lastig, omdat feitelijk alle apparaten die ingekocht worden door bedrijven, gecontroleerd en waar nodig opgelapt, de term kunnen dragen. Het is dus een soort tweedehands apparaat, maar dan met bijvoorbeeld een nieuw scherm of vervangen batterij.

Het eerste waar je op moet letten is de prijs: die moet substantieel lager zijn dan bij een nieuw apparaat. Sommige aanbieders bieden refurbished apparaten aan en vergelijken ze met de oorspronkelijke adviesprijs van de gadget in kwestie. Dat is een slim trucje maar niet heel eerlijk.

Controleer dus altijd de prijs bij andere aanbieders van refurbished apparaten en de actuele nieuwprijs van hetzelfde apparaat bij de bekende winkels.

Keurmerken refurbished producten

Sommige bedrijven hebben een goede naam opgebouwd in het verkopen van refurbished producten. Die vertellen uitgebreid op hun website welk proces ze doorlopen in het controleren van producten en wat ze allemaal doen voordat het product weer in de verkoop gaat. Goede winkels beschikken over online keurmerken. Denk aan het Thuiswinkelwaarborg- of Webshopkeurmerk. Dat is in ieder geval een goede indicatie. Controleer wel op een site van een keurmerk of ze hem echt hebben toegekend, en je niet te maken hebt met een schimmige partij die het logo zomaar heeft toegevoegd.

Een betrouwbare partij geeft ook altijd duidelijk aan of een gadget nauwelijks, een beetje of enigszins beschadigd is qua krasjes. Check bij aanschaf direct of de beschrijving online volledig overeenkomt met het product dat je in handen krijgt. Bij nagenoeg geen beschadiging betaal je logischerwijs iets meer dan wanneer je een smartphone, smartwatch, tablet of laptop koopt met wat meer krasjes.

Let op je garantie

Garantie is belangrijk. Een bedrijf moet wettelijk minimaal zes maanden garantie bieden op een refurbished product. Maar er zijn ook partijen die 24 of soms wel 36 maanden garantie bieden. Lange garantie klinkt op zijn minst betrouwbaar want dan is de aanbieder blijkbaar zelfverzekerd.

Ook belangrijk om te weten: je hebt altijd 14 dagen bedenktijd bij alles dat je aanschaft bij een online winkel. Zelfs zonder reden, dat is zo bij wet geregeld. Ook bij de aanschaf van refurbished producten geldt dat.

Check de staat van je accu

Het loont de moeite om de staat van de accu van je gadget te checken binnen die 14 dagen. Dat kun je bijvoorbeeld doen met Battery Monitor (Android), Battery Guru (Android), CoconutBattery (voor iPhone, iPad of Mac) of BatteryCare (Windows). Mocht je tegen onaangename verrassingen aanlopen, stuur dan direct het refurbished apparaat terug.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied:

