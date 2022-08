Een man verspreidde foto van crash onder medepassagiers: hoe kan dat?

Het was een flinke schok voor passagiers die afgelopen zaterdag op Schiphol in een vliegtuig wachtten: ze ontvingen zomaar een foto van een vliegtuigramp op hun iPhones. Hoe kan dat gebeuren, en wat doe je eraan?

Een man die op Schiphol aan boord van een Emirates-vliegtuig zat, besloot zaterdag om via de iOS-functie AirDrop een foto van een neergestort vliegtuig te versturen naar alle iOS-gebruikers in de buurt. De man werd opgespoord door medepassagiers en vervolgens gearresteerd door de marechaussee. Het was de tweede keer in een week tijd: vorige week woensdag vond een soortgelijk voorval plaats op Rotterdam Airport.

Ook die man werd opgepakt door de marechaussee. Niet omdat het strafbaar is om mensen ongevraagd een AirDrop te sturen, maar omdat zo’n foto mogelijk een bedreiging kan zijn. Verstuur je die immers op het vliegveld, dan kunnen mensen denken dat je van plan bent om een vliegtuig op te blazen.

Foto's verspreiden via Bluetooth

Apple laat gebruikers sinds 2011 gemakkelijk bestanden sturen naar mensen in de buurt. Het bedrijf maakt voor deze AirDrop-functie gebruik van Bluetooth, een draadloos netwerk dat alleen op korte afstand werkt.

Waarschijnlijk ken je Bluetooth al: de meeste draadloze apparaten maken er tegenwoordig gebruik van. Via Bluetooth kun je snel verbinding maken met hardware die tot zo’n 9 tot 10 meter van je vandaan staat. AirDrop zoekt via zo’n verbinding contact met alle andere iOS-apparaten in de buurt, en maakt vervolgens een soort lokaal wifi-netwerk aan tussen jouw iPhone en bijvoorbeeld de iPad verderop.

Waarom die tussenstop? Omdat wifi sneller is dan Bluetooth alleen. Zodra die verbinding tot stand is gebracht, kun je gemakkelijk en snel bestanden, links en andere zaken naar die iPad sturen. In de praktijk erg handig, maar dit weekend bleek opnieuw dat er ook risico’s in schuilen.

AirDrop wordt vaker gebruikt om mensen lastig te vallen

Is dit een nieuw idee? Nou, eigenlijk niet. Er komen elk jaar wel verhalen in de internationale pers over mensen die misbruik maken van AirDrop om anderen lastig te vallen. Vooral aan boord van vliegtuigen en het openbaar vervoer is het een probleem, omdat je dan langere tijd met vreemden in een kleine ruimte doorbrengt.

Zeker vrouwen hebben er last van. Er wordt vaker melding gedaan van ongevraagde pornografische beelden die via AirDrop verstuurd zijn. Nu krijg je die vaak niet zomaar te zien: er kan soms een automatische preview van de foto verschijnen, maar dat gebeurt meestal alleen met beelden van mensen die al in je contactenlijst staan.

Kwalijke AirDrop-foto’s en -video’s worden doorgaans door vreemden gestuurd, die vaak gebruik maken van een neutrale naam. Omdat je iPhone het nummer niet herkent, krijg je dan de vraag of je zo’n verzoek wil accepteren. In de praktijk blijkt dat mensen dit vaak automatisch of onbedoeld doen. Vervolgens krijgen ze de foto te zien.

Zo voorkom je dat iemand je zomaar AirDrop-foto's stuurt

Je kan het dus voorkomen door simpelweg geen AirDrop van een vreemd toestel te accepteren. Maak je je toch zorgen, dan kun je altijd controleren of je instellingen wel goed staan. Normaliter staat een iOS-apparaat namelijk zo ingesteld dat je alleen AirDrops van bekende nummers kan ontvangen, maar het kan zijn dat je dit om uiteenlopende redenen ooit anders hebt ingesteld.

Je vindt deze functie in het instellingenmenu onder ‘Algemeen’, bij ‘AirDrop’. Daar kun je controleren of je telefoon staat ingesteld op ‘Alleen contacten’. Wil je helemaal geen risico lopen? Dan zet je AirDrop hier helemaal uit, of zet je simpelweg tijdelijk je Bluetooth-functie uit.

