Een giga-tv voor het EK zonder veel uit te geven? Dit zijn je opties

Een gigantische televisie hoeft niet per se peperduur te zijn. We zetten samen met de redactie van Tweakers drie modellen van 65 inch op een rij van rond de 900 euro.

Met het EK voetbal voor de deur is het verleidelijk om een gigantisch scherm in huis te halen. Dan kun je immers met je vrienden een wedstrijd bekijken alsof je er vlakbij bent, terwijl je zelfs de 1,5 meterregels kunt handhaven.

In onderstaand overzicht kijken we naar drie televisies van 65 inch, die je hooguit zo’n 900 euro moeten kosten. Daarbij is gekeken naar verschillende belangrijke aspecten, waaronder helderheid, contrast, kleurweergave en de ‘inputlag’, oftewel vertraging van het beeld.

Benieuwd naar een gedetailleerdere variant van dit artikel waarin de technische vergelijking verder wordt geduid? Lees dan het volledige verhaal op Tweakers.

LG 65UP78

Volledig scherm 65UP78. © LG

LG’s UP78 is de enige échte modeljaar-2021-televisie die we bespreken - de andere opties verschenen namelijk al rond 2020. Het is de goedkoopste televisie uit de test, met een winkelprijs net onder 700 euro.

De tv maakt gebruik van LG’s nieuwe 2021-menu-interface en beschikt over een lcd-scherm zonder ondersteuning voor een breed kleurbereik.

Als we naar de aansluitingen kijken, zien we voor het eerst duidelijk dat de UP78 een goedkopere televisie is. De tv beschikt over ingebouwde tuners voor kabel-tv, digitenne en satelliet, en ook een ingebouwd CI+-slot, netwerkaansluiting en optisch-digitale uitgang ontbreken niet. De tv beschikt echter over slechts één USB-aansluiting en, belangrijker nog, heeft maar twee HDMI-poorten.

Zoals we van LG’s lcd-televisies gewend zijn, is de UP78 voorzien van een ips-scherm. Dat betekent dat de tv relatief goede kijkhoeken heeft, maar dat de zwartweergave niet geweldig is. Zeker in een donkere ruimte valt op dat zwart eerder donkergrijs dan écht zwart is. De tv biedt geen mogelijkheid om het scherm lokaal te dimmen om het contrast op die manier te verbeteren.

Samsung QE65Q60T

Volledig scherm QE65Q60T. © Samsung

Samsung heeft zijn televisies in twee categorieën ingedeeld: de goedkopere ‘normale’ 4k-modellen en de duurdere QLED-series. Bij de QLED wordt in plaats van een backlight bestaande uit witte leds, een speciaal soort blauw backlight gebruikt. Het resultaat daarvan is een groter kleurbereik. De Q60T is het instapmodel uit de QLED-serie van 2020.

De tv moet het doen met een schermpaneel dat 50 keer per seconde ververst, waar de duurdere QLED-modellen dat 120 keer per seconde kunnen. Ook zaken als een speciaal filter dat de kijkhoeken vergroot, moeten we bij de Q60T missen. Daar staat tegenover dat de 65 inch-versie die wij hebben getest, op dit moment minder dan 900 euro kost, in potentie een goede deal voor een dergelijke tv.

Aan de achterkant van de tv zijn twee licht verzonken uitsparingen aangebracht waarin de aansluitingen zijn verwerkt. De belangrijkste zijn tuneraansluitingen voor kabel-tv, digitenne en satelliet, twee USB-poorten, drie HDMI-aansluitingen en een poort voor optische audio.

Sony KE-65XH8096

Volledig scherm KE-65XH8096. © Sony

De XH80 is een van de betaalbare lcd-modellen uit het aanbod van Sony. Hij moet de zeer hoge helderheid, local dimming backlight en 120Hz-panelen van Sony’s duurdere lcd-tv’s missen. Desondanks is de XH80 een interessante televisie, waarvan het door ons geteste 65 inch-model net geen 900 euro kost.

Hoewel de XH80 geen high-endmodel is, heeft Sony niet beknibbeld op de aansluitingen. We krijgen vier HDMI 2.0-poorten, twee USB-ingangen, een analoge audio-video-ingang, een hoofdtelefoonuitgang, een netwerkaansluiting en tuners voor (digitale) kabel, digitenne en satelliettelevisie.

De beeldverwerking van Sony’s XH80 is in orde, maar sommige functies werken minder goed dan we eerder op duurdere modellen gezien hebben. Dat komt wellicht deels doordat de XH80 gebruikmaakt van een ips-paneel zonder local dimming, dat niet best scoort wat zwartweergave betreft. We hebben de tv meer dan eens doorgemeten, maar zwart is op z’n best donkergrijs bij deze tv.

Welke moet je halen?

De drie televisies die we voor deze test vergelijken, zijn allemaal nét even anders van insteek en ook in prijs zijn er behoorlijke verschillen. Die laatste factor moeten we dus zeker meewegen. De eerste conclusie die we kunnen trekken, is - en dat begint gelukkig een terugkerende te worden - dat er geen écht slechte tv in de test zit.

Het komt, zoals zo vaak, dus aan op persoonlijke voorkeur. Voor elk van deze tv’s valt wat te zeggen. Sony’s KE-65XH8096 biedt een goede allround beeldkwaliteit en heeft een prettig werkend Android-smart-tv-systeem, maar heeft een matige zwartweergave. Datzelfde geldt voor LG’s 65UP78, die ook geen geweldige zwartwaarden laat optekenen, en bovendien een beperkte maximale helderheid en kleurbereik heeft.

De sweet spot zit wat ons betreft bij de Samsung QE65Q60T. Deze tv kost net geen 900 euro op het moment van schrijven, heeft een VA-paneel met een goed contrast, goede beeldverwerking en uitstekende kleurweergave, in zowel sdr- als hdr-modus. De maximale helderheid van de Q60 is niet geweldig, waardoor de impact bij hdr-weergave zeker niet zo goed is als bij Samsungs duurdere modellen of de Hisense U8QF. De Q60T laat echter nergens écht steekjes vallen, waardoor deze wat ons betreft de allround aanrader uit deze test is.

