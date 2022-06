Een gesprek of interview uitschrijven? Deze software doet het voor je

Iedereen die wel eens een interview heeft afgenomen weet: het uitwerken ervan is een leuke maar pittige klus. Opnames terugluisteren, aantekeningen nakijken, opnames pauzeren, terug scrollen, opnieuw luisteren en ga zo maar door. Een transcriptietool op basis van kunstmatige intelligentie kan je veel tijd en werk besparen. Maar ook als je bijvoorbeeld een ondersteunend artikel wilt maken bij een podcast of de opnamen van een college wilt uitschrijven, komt een dergelijke tool goed van pas. Gelukkig zijn er steeds meer apps die de Nederlandse taal (her)kennen. Let wel op, 100 procent foutloos zijn de apps vooralsnog niet. Je dient altijd zelf je teksten nog te bewerken.

Trint

De app Trint gebruik je in de browser. Je uploadt een opname en de app werkt jouw tekst uit met Nederlands als optionele taal. Vooralsnog lijkt Trint Engels beter te herkennen dan Nederlands, want de app laat her en der wat steekjes vallen. Daar komt ook nog eens bij dat Trint behoorlijk aan de prijzige kant is. Trint kost in zijn goedkoopste vorm 44 euro per maand en kan dan door drie verschillende accounts worden gebruikt. Wel kun je de app zeven dagen gratis uitproberen.

AmberScript

De Nederlandse app AmberScript (de makers resideren in Amsterdam) lijkt in opzet veel op Trint maar is beter in staat verschillende sprekers te herkennen. Ook de interpunctie pakt de app netjes op. Handig: je kunt je transcriptie bewerken in een editor terwijl je tegelijkertijd je opname terug luistert. De eerste 30 minuten zijn gratis bij AmberScript, daarna betaal je 15 euro per uur. Je kunt je transcriptie ook door iemand van vlees en bloed laten bewerken en uitschrijven; dat kost €1,90 per minuut.

Happy Scribe

Het fijne aan de web-app Happy Scribe is dat hij zelf aangeeft waar potentiële fouten zitten in de transcriptie. Bijvoorbeeld wanneer mensen door elkaar heen praten, als de audio het even laat afweten of als er te veel omgevingsgeluid is. Je pikt de rode woorden er eenvoudig uit. Happy Scribe maakt je minder happy als het gaat om de snelheid. De app is behoorlijk traag en als je gaat zitten wachten op de uitwerking kun je beter in die tussentijd even iets anders gaan doen. Je kunt één keer gratis gebruik maken van de dienst, daarna betaal je gemiddeld 11 euro per uur.

SpeedScriber

In tegenstelling tot Happy Scribe is SpeedScriber absoluut een snel programma. Een uur aan tekst heb je binnen 15 minuten klaarstaan. Die snelheid gaat soms wel ten koste van de kwaliteit van de transcriptie. En ook hier geldt: hoe beter de kwaliteit van de audio en hoe rustiger en duidelijker mensen praten, hoe beter de transcriptie. Ook kun je de transcriptie na afloop makkelijk en goed bewerken. SpeedScriber werkt met een interessante staffelkorting: de eerste 15 minuten zijn gratis maar daarna betaal je per minuut. Zo kosten 60 minuten aan opname 46 cent per minuut, 600 minuten 0,41 cent per minuut en 6000 minuten 0,34 cent per minuut.

Azure Video Indexer

Microsoft heeft met Azure Video Indexer misschien wel de beste transcriptietool van deze lijst in handen. Volkomen foutloos is hij niet, en de app die je gebruikt in de browser herkent geen verschillende sprekers, maar hij is wel zeer nauwkeurig, accuraat en overzichtelijk. De eerste 10 uur zijn gratis, daarna betaal je 1,60 euro per minuut.

Zoom & Teams

Ook de videoconferentie-apps Zoom en Microsoft Teams hebben de mogelijkheid om een transcriptie te maken van een opgenomen videobestand. Je moet dat dan wel van tevoren aangeven en Nederlands als brontaal invoeren. Je krijgt dan een kaal tekstbestand, dus dat is behoorlijk Spartaans en biedt minder mogelijkheden dan de tools hierboven beschreven. Maar je hebt hiermee wel de enige gratis optie op de lijst.

