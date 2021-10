Een cultklassieker keert terug: Age of Empires IV is gebaseerd op de game van 'vroeger’

ReviewStrategiespel Age of Empires II was begin 21e eeuw haast niet weg te denken uit menig zolderkamer of ict-schoollokaal. Nu heeft de game na 16 jaar afwezigheid eindelijk een nieuw, volwaardig vervolg.

24 jaar na het eerste en 16 jaar(!) na het laatste deel is er een compleet nieuwe versie van Age of Empires verschenen. Versie 4 voelt niet als een regelrechte opvolger van deel 3, maar bouwt juist verder op deel 2.



Het is een begrijpelijke keuze: De tweede Age of Empires is tot op de dag van vandaag nog populair, vooral bij fans van het eerste uur. En als je voortbouwt op de derde game heb je een nieuw, moderner tijdperk met tanks nodig - dat zou van Age of Empires een compleet ander spel maken dan voorheen.

Meer dan een nieuw jasje

Toch is Age of Empires IV niet zozeer deel II in een nieuw jasje. Het is meer dan dat. Het haalt de beste elementen uit de hele serie en combineert dat met onder andere nieuwe spelsystemen en een sterk verbeterde grafische vormgeving.

Age of Empires IV is een klassiek strategiespel. In de basis draait het allemaal weer om het verzamelen van grondstoffen waarmee gebouwen, technologiche ontwikkelingen en manschappen kunnen worden gemaakt. Hout en voedsel zijn bijna tot in de oneindigheid beschikbaar, maar dat geldt niet voor goud en steen.

Verschillende tijdperken

Net als voorheen bestaat het spel uit verschillen tijdperken waar je doorheen speelt, ditmaal genaamd Dark, Feudal, Castle en Imperial. Naarmate je speelt wordt je volk moderner en krijg je geavanceerdere upgrades. Je wint het spel door alle vijanden te verslaan, of door een wonder te bouwen. Ook is het nu mogelijk een heiligdom te veroveren om zo de winst te pakken.

Net als bij de meeste strategiespellen vergt Age of Empires een bepaalde discipline. Je bent in het begin vooral druk met het op gang brengen van je economie en doorontwikkelen van bepaalde technologie, zodat je later grote legers kunt produceren. Voor nieuwkomers kan dat even wennen zijn: je bent zo een kwartier verder voordat je eindelijk je vooraf bedachte strategie kunt uitvoeren.

Slimmere computertegenstanders

Computergestuurde tegenstanders zijn in dit deel slimmer en creatiever. Zo trekken ze zich bijvoorbeeld eerder terug als een aanval dreigt te mislukken. Ook vallen ze niet meer steeds op hetzelfde punt aan, maar wordt er echt geprobeerd zwakke punten in je verdediging te vinden. Het maakt het leuker om tegen de computer te spelen dan voorheen. Al komen foutjes nog wel eens voor: soldaten van computergestuurde tegenstanders komen wel eens onbedoeld vast te zitten.

Je kunt in Age of Empires IV als één van acht volken spelen. Die zijn vrij divers, wat het spel extra afwisselend en uitdagend maakt. Zodra je het ene volk onder de knie hebt, begin je aan de volgende, dat toch weer wat anders werkt. Toch wringt daar de schoen ook wel een beetje, want in eerdere delen had je keuze uit veel meer speelbare volken.

Conclusie

Wat ons betreft is Age of Empires IV exact zoals verwacht en gehoopt: ondanks vernieuwingen speelt het als vanouds. Makers Microsoft en Relic hebben goed geluisterd naar de bestaande spelers door de middeleeuwen als tijdperk te kiezen en daarmee voort te borduren op het meest succesvolle Age of Empires II.

Tegelijkertijd is het de vraag of dit deel net zo populair zal worden als zijn illustere voorganger, want de gamewereld is een stuk sneller geworden. Verwacht dus niet een innovatieve strategiegame die de wereld op z’n kop zet - het gaat nog steeds om het winnen van grondstoffen en de juiste strategie om de vijand te verslaan.

