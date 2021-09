E-reader Kobo Elipsa is ook een slim notitieblok

De volledige versie van deze review verscheen eerder op Tweakers.

De e-readers van Kobo staan steevast bovenaan de populariteitslijst. Logisch, want Kobo-readers steken zowel hard- als softwarematig goed in elkaar, bieden ondersteuning voor veel bestandsformaten en werken naadloos samen met de boekwinkel van Bol.com.

Met de nieuwe Kobo Elipsa gaat Kobo twee stappen verder dan met zijn voorgaande modellen. Allereerst met het formaat; de Elipsa is met zijn 10,3-inch-scherm met afstand Kobo’s grootste e-reader. Ook heeft Kobo notitiemogelijkheden aan de Elipsa toegevoegd. Hiermee kun je aantekeningen maken in e-books en pdf-bestanden, en is het ook mogelijk om de e-reader als digitaal schrijfblok te gebruiken, inclusief handschrift-naar-tekst-conversie.

Aan die functionaliteit hangt wel een prijskaartje; de Elipsa kost namelijk 399 euro, inclusief sleepcover en stylus. Daarmee is de Elipsa zo’n 120 euro duurder dan populaire e-readers met een kleiner scherm.

Scherm en stylus

Het scherm heeft een hoge resolutie en is goed ontspiegeld. In tegenstelling tot andere Kobo-readers heeft hij een lichte textuur, om zo het gevoel van papier na te bootsen bij gebruik van de meegeleverde stylus. Kobo maakt gebruik van een drukgevoelige pen met twee knoppen. De onderste verandert de pen in een marker, waarmee je direct tekst kunt markeren. De tweede knop activeert de gum, om gemaakte aantekeningen en arceringen ongedaan te maken.

De Elipsa wordt verkocht in combinatie van de stylus, maar ook net een zogeheten sleepcover. Die bestaat uit twee delen, een harde case waar je het apparaat net als een smartphonehoesje in klikt, en een in segmenten flexibele cover die daar magnetisch aan vastgeklikt wordt. De cover biedt ook een houder voor stylus en kan dienst doen als standaard.

Volledig scherm Kobo Elipsa. © Kobo

Bol.com, Dropbox en een Netflix voor boeken

Eigen bestanden overzetten naar de tablet kan uiteraard via usb, maar de Elipsa biedt ook Dropbox-integratie, waarbij zowel gratis als betaalde Dropbox-accounts ondersteund worden. Dat downloaden gaat bovendien lekker snel; bij de meeste ebooks is het secondenwerk en zelfs een groot bestand van 130 MB klokten wij onder de 20 seconden.

Je kan ook direct via de tablet boeken uit Kobo’s digitale boekwinkel of bij Bol.com downloaden. Bij die tweede optie hoef je dan geen losse Kobo-account aan te maken. Je betaalt ook rechtstreeks bij Bol - al werkt dat niet altijd vlekkeloos.

Een andere methode om boeken te lezen is via Kobo Plus, een abonnementsdienst waarbij je voor 9,99 euro per maand zoveel boeken kunt lezen als je wilt. Het Netflixmodel, maar dan voor boeken dus.

Doordachte interface

De interface van de Kobo Elipsa zit goed doordacht in elkaar. Het homescreen van de tablet toont direct jouw laatst gelezen boeken, snelkoppelingen naar al jouw boeken en naar persoonlijke aanbevelingen alsook links naar Kobo’s winkel. Shortcuts onderaan het scherm bieden toegang tot alle documenten op de reader, jouw aantekeningen, een ontdek-sectie die linkt naar de Kobo-winkel en een meer-knop waarachter onder andere het instellingenmenu schuilgaat.

Aantekeningen

Nieuw is de mogelijkheid om aantekeningen te maken op e-book en pdf-bestanden en om de e-reader als digitaal notitieblok te gebruiken. Dat zijn dus twee verschillende functies, met elk hun eigen mogelijkheden.

Het maken van aantekeningen is precies wat je ervan verwacht: je kunt naar hartenlust naast of over tekst krabbelen of schrijven of tekst arceren met de highlightfunctie van de pen. Je tekent feitelijk een semitransparante laag over het bestand heen.

De tweede penfunctie biedt de mogelijkheid om de Elipsa als digitaal notitieblok te gebruiken. Een basisnotitieblok bestaat uit losse virtuele vellen met naar keuze een blanco achtergrond, of ruitjes, streepjes of stippen. Op die pagina’s kan je met volledige vrijheid schrijven en tekenen waarbij je de keuze hebt uit balpen, vulpen, kalligrafiepen, penseel en marker. Daarbij is de lijndikte en transparantie instelbaar.

Handschriftherkenning

Het basisnotitieboek is verder ‘dom’, tekstherkenning is bijvoorbeeld niet beschikbaar. Dat kan wel als je een ‘uitgebreid’ notitieblok maakt, dat gebruikmaakt van handschriftherkenning. Dat werkt goed, zo is onze ervaring. Zelfs als we opzettelijk in hanenpoten schrijven. Wel is het noodzakelijk om netjes op de lijnen te schrijven.

Bij dat schrijven voelt de pen het goed. Door de lichte textuur van het scherm krijg je een beetje het idee dat je op papier schrijft. De snelheid van de pen is goed, penstrepen verschijnen met slechts een heel lichte vertraging op het e-ink scherm waardoor een natuurlijk schrijfgevoel ontstaat. De drukgevoeligheid van de stylus valt ons echter tegen, deze is duidelijk minder gradueel dan wat we bij sommige alternatieven zien.

Conclusie

De Kobo Elipsa is een 10,3" grote e-reader met een groot, goed afleesbaar scherm. Dankzij ingebouwde wifi-connectiviteit en integratie met Dropbox en Bol.com gaat zowel het overzetten van eigen epub- en pdf-bestanden als het kopen van e-books eenvoudig en snel. De meegeleverde stylus en bijbehorende aantekeningen- en notitiefuncties werken naar behoren, maar zullen niet voor iedereen meerwaarde bieden.

