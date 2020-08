Dun, licht én krachtig: deze laptops hebben het allemaal

Beste koopElke twee maanden gaat techsite Tweakers op zoek naar de beste laptop in een aantal verschillende categorieën. We beginnen met de beste draagbare laptops, oftewel; dun en licht. Toch gaan de afmetingen en het gewicht bij deze modellen niet ten koste van de kracht. Dit is deze zomer de beste koop.

De volledige koopgids is te vinden op de website van Tweakers.

In de categorie dun en licht kijken we naar draagbare laptops met compacte afmetingen. We beperken ons tot modellen van 13,3 inch of 14 inch, met een gewicht van minder dan 1,5 kilo. We hebben een selectie gemaakt zonder te focussen op budget: er zijn opties in verschillende prijsklassen. Vanaf zo’n 700 euro koop je een aardige laptop in deze categorie. Besteed je meer, dan krijg je snellere hardware of bijvoorbeeld een mooier scherm.

Acer Swift 3 SF314-42-R2MP

Volledig scherm Acer Swift 3 SF314-42-R2MP. © Tweakers

Acers Swift 3 SF314 met 14"-scherm en een snelle processor is, samen met zijn scherpe prijs, al een goede basislaptop. Met zijn dikte van 1,8 mm en gewicht van 1,2 kg valt hij ook in de categorie dun en licht, wat dit model tot een goede koop maakt. Eén minpuntje: Het scherm is minder fel en heeft een minder natuurgetrouwe kleurweergave dan de duurdere alternatieven.

HP Envy x360 13-ay0001nd

Volledig scherm HP Envy x360 13-ay0001nd. © Tweakers

HP’s Envy x360 is een zogenaamde convertible waarvan je het scherm kunt omklappen. Dat kan handig zijn om aantekeningen te maken. Het 13,3"-scherm is een glanzend touchscreen. De Envy heeft een vlotte processor, 8GB werkgeheugen en een 512GB snelle SSD-opslag. De laptop is 16,4 mm dik en weegt 1,32 kg.

Lenovo Yoga Slim 7 14ARE05

Volledig scherm Lenovo Yoga Slim 7 14ARE05 © Tweakers

Lenovo’s Yoga Slim 7 weegt zo’n 1,33 kg en is 14,9 mm dik. Deze 14"-laptop is voorzien van een vrij snelle processor, waardoor je veel werk tegelijk kan verrichten. De processor is de krachtigste zuinige laptopprocessor die nu op de markt is. Je krijgt ook 16 GB werkgeheugen en een 1 TB-ssd, en de accuduur is uitstekend. Als dit model buiten je budget valt, is de versie met een Ryzen 5-processor en 512 GB-ssd een interessant alternatief. Die haal je voor 799 euro in huis.

Microsoft Surface Laptop 3 i5-1035G7

Volledig scherm Microsoft Surface Laptop 3 i5-1035G7. © Tweakers

De 13,5"-versie van Microsofts Surface Laptop 3 is een fraai afgewerkt apparaat met een helder 3:2-scherm. Dit model heeft 8 GB werkgeheugen, een snelle 256 GB-ssd voor opslag en een Core i5-processor, die redelijk vlot is. Het gewicht is zo’n 1,3 kg en de laptop is 14,5 mm dik. De prijs is hoog, zeker gezien de geboden hardware. Aan de andere kant krijg je dan wel een erg mooi afgewerkte laptop met een prima scherm.