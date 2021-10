Burgers dienen voor bepaalde banen, stages of vrijwilligersfuncties een bewijs van goed gedrag aan te vragen. Zo'n Verklaring Omtrent Gedrag of VOG wordt verstrekt door screeningsautoriteit Justis, al dan niet via de gemeente. Jaarlijks kloppen 1,2 miljoen Nederlanders bij Justis aan voor een VOG.



Door een grote storing bij het portal van Justis is dat echter al een week lang onmogelijk. VOG's kunnen niet worden aangevraagd of de aanvragen worden niet verwerkt.

Volgens het ministerie van Justitie & Veiligheid, waar Justis onder valt, is er geen sprake van een aanval door hackers of op geld beluste cybercriminelen. ,,Er is sprake van een softwarefout”, stelt woordvoerder Tom Wisseborn. ,,Verschillende systemen zijn geraakt, onze softwareleverancier is met man en macht bezig alles weer te laten functioneren.”

Geen toegang tot website

Dat is inmiddels bijna gelukt, stelt hij. ,,Eén systeem is nog niet hersteld. Helaas is dat net het systeem waar de VOG's doorheen lopen.” Het ministerie zegt te hopen dat Justis snel weer in de lucht is en VOG's weer als vanouds kunnen worden aangevraagd en verwerkt.

Door de storing had Justis enkele dagen lang ook geen toegang tot de eigen website. Het publiek kon daardoor niet via die weg over de storing worden geïnformeerd. Pas gisteren is een nieuwsbericht erover online gezet.

,,U kunt geen digitale aanvragen klaarzetten en indienen in de digitale aanvraagomgeving van Justis (MijnJustis)”, schrijft Justis daarin. ,,Ook kan de gemeente uw VOG-aanvraag niet indienen bij Justis. Wellicht kunt u uw aanvraag alvast bij uw gemeente indienen. Informeer hierover bij de gemeente.”

Volledig scherm Als er met kinderen wordt gewerkt is een VOG nodig. © Werry Crone

Spijt

Verder kunnen eerder ingediende aanvragen door Justis worden afgehandeld. ,,Zo kan Justis momenteel bijvoorbeeld geen VOG’s afgeven of naamswijzigingen doorvoeren.” Er wordt spijt betuigd voor de langdurige storing. ,,We begrijpen dat dit heel vervelend is voor u. Vaak hangt er veel af van onze besluiten, die grote impact kunnen hebben. Het spijt ons dat u langer moet wachten op een reactie van Justis.”

Een Verklaring Omtrent Gedrag vragen burgers doorgaans gezamenlijk met de werkgever of een vereniging aan. Zo'n bewijs van onbesproken gedrag is onder meer nodig als de aanvrager met kinderen gaat werken of met persoonsgegevens.

De screeningsautoriteit Justis checkt vervolgens in het Justitieel Documentatiesysteem of iemand een strafblad bezit. Soms worden ook uit andere EU-landen strafrechtelijke gegevens opgevraagd. Wie geen strafblad heeft, krijgt altijd een VOG.

