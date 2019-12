‘Duizelingwekkende’ camera-app van Nederlander wint Apple-prijs

Wereldbe­roem­de Instagram­poes Lil Bub (8) overleden, baasje ontroost­baar maar trots

11:31 De wereldberoemde poes Lil Bub, die op Instagram maar liefst 2,4 miljoen volgers heeft, is zondag op achtjarige leeftijd overleden. Het beestje was vooral bekend vanwege haar uit de bek hangende tong, als gevolg van een aangeboren afwijking. Haar baasje is ontroostbaar: ‘Zij heeft me alles over onvoorwaardelijke liefde geleerd.’