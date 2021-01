Duitser vergeet wachtwoord harde schijf en dreigt 180 miljoen euro aan bitcoin kwijt te raken

Thomas is computerprogrammeur en woont in de Amerikaanse stad San Francisco. Hij was al vroeg betrokken bij de ontwikkeling van bitcoin. Tien jaar geleden kreeg hij 7002 bitcoin als beloning voor een filmpje waarin hij uitlegde hoe de cryptovaluta werkt. Toen was één bitcoin tussen de 1,5 en 5 euro waard. Thomas plaatste de bitcoin in een digitale kluis en versleutelde die. Tien jaar later is één bitcoin een veelvoud daarvan waard en bezit Thomas een fortuin van 180 miljoen euro. Virtueel dan, want hij is zijn wachtwoord vergeten.

De programmeur heeft inmiddels acht vergeefse pogingen gedaan om zijn harde schijf te ontgrendelen. Nu heeft hij nog twee pogingen over om er alsnog in te slagen. Na het invoeren van tien verkeerde wachtwoorden zal de schijf, een zogenaamde IronKey, zichzelf namelijk definitief versleutelen en kan Thomas nooit meer bij zijn cryptomunten én is hij ruim 200 miljoen euro kwijt. ,,Ik ga gewoon op mijn bed liggen om eraan te denken”, vertelde hij aan de New York Times. ,,Dan ga ik naar mijn computer met een nieuwe strategie, die weer niet werkt. Dan slaat de wanhoop toe.”

Wat is bitcoin?

Bitcoin werd op 3 januari 2009 gelanceerd door de nog altijd anonieme ontwikkelaar Satoshi Nakamoto. Deze creëerde een decentraal en open-source betalingssysteem. Gebruikers kunnen transacties aangaan met elkaar, zonder dat daar een derde partij tussen kan komen, zoals een bank. Deze transacties worden beveiligd met cryptografie en opgeslagen in een blockchain, een speciaal soort database. De transacties worden verwerkt en beveiligd door miners. Deze gebruikers zetten hun computerkracht in voor het netwerk. In ruil daarvoor krijgen zij transactiekosten en nieuwe hoeveelheden bitcoin. In totaal zullen er 21 miljoen bitcoins gecreëerd worden, een gegeven dat de digitale munt tot een schaars goed maakt. De prijs van de digitale munt is behoorlijk speculatief en gaat daarom snel op én neer.

Hulp voor tien procent

Een internetbeveiligingsexpert van het Stanford Internet Observatory, Alex Stamos, beweert dat hij de code in een half jaar tijd kan kraken. Maar hij eist dan wel 10 procent van Thomas’ fortuin. ,,Voor 220 miljoen dollar aan geblokkeerde bitcoin schakel je een professional in”, aldus Stamos. ,,Voor 10 procent kan ik dit verwezenlijken. Bel me.”

In 2013 gooide de Welshman James Howells per ongeluk een harde schijf weg met de sleutels van 7500 bitcoin. Destijds was de verloren bitcoin ongeveer 4,5 miljoen euro waard. Nu zouden ze meer dan 205 miljoen euro waard zijn.

Cryptomunt-gegevensbedrijf Chainalysis schat dat ongeveer 20 procent van de bestaande 18,5 miljoen bitcoin, momenteel goed voor 115 miljard euro, verloren lijkt te zijn of vast te zitten in onbereikbare digitale kluizen. In de begindagen van de digitale munt omschreef bedenker Satoshi Nakamoto verloren munten als een donatie aan alle andere gebruikers: ,,Verloren munten maken de munten van alle andere gebruikers een klein beetje meer waard.”

Volledig scherm Stefan Thomas. © rv

