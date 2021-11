‘Dringend regels nodig voor gebruik artificiële intelligentie’

Interview ‘Arcane is een Net­flix-se­rie voor iedereen, niet alleen de League of Le­gends-fan’

De nieuwe Netflix-serie Arcane is vandaag officieel uitgebracht. Arcane is gebaseerd op een van de grootste games ter wereld, League of Legends, en biedt fans de kans om meer te weten te komen over de voor hun zo bekende helden uit het spel. Als we co-creators Christian Linke en Alex Yee echter moeten geloven is de serie ook voor de niet gamende kijker een interessant schouwspel.

