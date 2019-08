Driekwart Nederlanders verzot op meerdere serie-afleveringen achter elkaar kijken

Met name jongeren en jongvolwassenen kijken graag meerdere afleveringen of zelfs een complete tv-serie achter elkaar. Van de groep 25-35 jarigen heeft 90 procent dat in de laatste zes maanden gedaan, van de 16-25 jarigen 86 procent. Ter vergelijking: iets minder dan de helft (49 procent) van de 55-plussers heeft het laatste jaar bingegekeken.



Het kijken gebeurt met name via Netflix (3 miljoen abonnees), Videoland (circa 700.000 klanten), NLziet (150.000), Amazon Prime (circa 60.000) of Pathé thuis. Bij elkaar is er bij deze partijen tussen 2014 en 2019 sprake van een een vertienvoudiging. Onderzoeksbureau Telecompaper verwacht dat series kijken verder zal toenemen als Disney+ vanaf 12 november in Nederland van start gaat.