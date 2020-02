Draadloos printen vanaf je smartphone of tablet: zo werkt het

We kijken 1 miljard uur per dag naar YouTube

14 februari Thuis, in het openbaar vervoer, op het werk, de hele dag door gaan we naar YouTube. We kijken vlogs, videoclips, tv-programma's, handleidingen, sportwedstrijden en kattenfilmpjes. YouTube heeft zo'n 2 miljard gebruikers, die per dag voor meer dan een miljard uur aan filmpjes bekijken.