Donkere dagen, slimme verlichting: dit moet je weten over ‘smart’ lampen

Zo'n 130 jaar na de uitvinding van de gloeilamp, bracht Philips in 2012 de opvolger op de markt: de Hue-lamp. Deze slimme ledlamp kan in een wip van lichtsterkte en kleur veranderen - 16 miljoen kleuren, om precies te zijn. Bijna alle lichtpeertjes die je vandaag de dag koopt zijn trouwens duurzame ledlampen (led staat voor light-emitting diode).



Ze zijn duurder in de aankoop dan de gloei- en spaarlampen die sommigen van ons nog van vroeger kennen, maar ze gaan ook tien tot twintig jaar mee. De slimme lampen, waaronder de 250 verschillende modellen die in het Philips Hue-gamma zitten, werken ook op ledtechnologie. Daarnaast hebben ze een belangrijke aanvulling: een ingebouwde antenne waarmee ze een connectie kunnen maken met je draadloze netwerk. Zo zijn ze dus op afstand te bedienen.

Dit zijn de mogelijkheden van een slimme lamp:

• U kunt van een afstand één of meerdere lampen tegelijk aanzetten.

• Ze passen in staande, hangende of andere lampen.

• De intensiteit is aan te passen aan de sfeer die u wilt creëren (denk aan ‘studeren’, ‘filmtijd’ of ‘avondeten’).

• Dankzij geofencing kunnen de Hue-lampen zo ingesteld worden dat ze aanspringen net voordat u thuiskomt.

• Ze kunnen geïntegreerd worden in een smart home-systeem, want ze werken ook samen met platformen als Zigbee en IFTTT.

Merken en prijzen

Het belangrijkste nadeel? Zelfs na acht jaar in de schappen zijn ze nog steeds aan de dure kant. Voor één Philips Hue-lamp betaal je 20 tot 30 euro; een veelvoud van de prijs van een gewoon, niet-programmeerbaar led-peertje. Er zijn inmiddels al tal van slimme concurrenten op de markt, van merken als Woox, Innr en Xiaomi. Toch blijft Hue wereldwijd de marktleider met, volgens sommige marktonderzoeken, 50 procent van het totale marktaandeel.



Iets minder dan een kwart van alle slimme lampen die wereldwijd worden verkocht, liggen in de winkels van Ikea: de Trådfri-lampen zijn no-nonsense producten, die minder tierelantijnen bieden qua functies dan de Hue-lampen, maar wel net zo makkelijk in een netwerkje kunnen worden ondergebracht. Hun prijs – de helft tot een derde van een gemiddelde Hue – is bovendien een overtuigend argument.



Signify, het Nederlandse bedrijf achter Philips Hue, begrijpt intussen dat er veel concurrentie bijkomt aan de ‘onderzijde’ van de markt en nam afgelopen jaar WiZ over, een van de nieuwe en betaalbaardere merken. Die hanteert een winkelprijs die in lijn ligt met die van Trådfri en de andere concurrenten. Daarnaast zijn ze ook in een breder netwerk van winkelpunten te vinden, zoals bijvoorbeeld bij Albert Heijn. Hoewel de WiZ-lampen van dezelfde fabrikant zijn als Hue, kunnen ze er niet mee samenwerken.

