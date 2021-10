Dit zijn onze favoriete gamingheadsets voor weinig geld

Hoge gasrekeningen en stijgende huizenprijzen, om nog maar te zwijgen van prijzige componenten voor in je pc: het leven is al duur genoeg. Het kan dus geen kwaad om te kijken waar beknibbeld kan worden. Op de aanschaf van een nieuwe gamingheadset wellicht? We zetten onze favorieten op een rij.

De volledige versie van deze vergelijking lees je op Tweakers.

Cooler Master MH630

Volledig scherm De Cooler Master MH630. © Tweakers

Cooler Master kennen we vooral van zijn computerkasten, maar het bedrijf brengt sinds enige tijd ook aanverwante artikelen op de markt. En niet zonder succes. De MH630 is een strak en stijlvol vormgegeven headset. Volledig zwart, met wat bescheiden paarse accenten. Je sluit hem met een audiokabel aan op je pc of gamecontroller.

De Cooler Master MH630 is een prima en goedkope gamingheadset; je vindt hem hier en daar al voor 60 euro. Voor dat geld krijg je een headset die lekker stevig is, maar desondanks prima zit en goed afsluit. De microfoon is prettig, de bediening ook en het geluid van de 50mm-drivers is bovengemiddeld. Het snoer is aan de korte kant, wat lastig kan zijn als je hem koppelt aan een pc. Hij is echter ook geschikt voor gebruik bij een console en daar zal je er minder last van hebben.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Razer Kraken V3 X

Volledig scherm De Kraken V3 X van Razer. © Tweakers

Razer heeft uiteraard een flink assortiment gamingheadsets. De meeste vallen echter in een wat duurder segment. Met een straatprijs van net onder de 80 euro valt de Kraken V3 X echter net binnen het door ons gestelde maximum.

De Kraken V3 is een gamingheadset met USB-aansluiting die daarmee enkel geschikt is voor pc. Het is een headset die lekker zit en comfortabel blijft, ook bij lange gamesessies. Je kunt de rgb-verlichting regelen en Razer levert een app waarmee je van 7.1 virtual surround sound kunt genieten, met een best goede kanaalscheiding. Dat is het goede nieuws.

Helaas zijn we minder te spreken over het geluid van de Kraken V3 X. Stemmen zijn duidelijk, maar muziek en effecten als explosies klinken veel minder goed. Het is bovendien een van de duurste headsets uit de test.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Corsair HS60 Pro

Volledig scherm De Corsair HS60 Pro. © Tweakers

De HS60 Pro lijkt wel wat op de Cooler Master-koptelefoon die we hierboven bespraken. Ook de HS60 Pro heeft een met stof omkleed, stevig, maar lekker soepel snoer, een volumewiel en muteknop achter op de linkeroorschelp en ook een los te koppelen microfoon. Beide headsets zijn ook groot en erg zwart, hoewel de HS60 Pro wat gele accenten heeft in plaats van de paarse van z’n concurrent.

Juist vanwege de meegeleverde USB-dongle is de Corsair HS60 Pro zeer geschikt voor pc-gamers. De bijbehorende software geeft je prettige extra opties, waarbij vooral virtual 7.1 en een tienbandsequalizer welkom zijn. Die mis je als je de headset via 3,5mm op pc of consoles aansluit, al is het uiteraard prettig dat je de HS60 Pro ook op consoles kunt aansluiten.

De HS60 Pro zit uitstekend en klinkt goed, maar er zijn beter klinkende headsets in deze prijsklasse. Voor de 60 euro die voor de HS60 Pro gevraagd wordt, haal je echter een zeer complete headset in huis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

JBL Quantum 300

Volledig scherm De JBL Quantum 300. © Tweakers

JBL bracht een jaar geleden een hele serie nieuwe gamingheadsets op de markt: de Quantum-lijn, variërend van de Quantum 100 tot de Quantum 800, met daarboven nog de Quantum One als topmodel dat zelfs met head-tracking is uitgerust. Wij testen hier de Quantum 300, die met een adviesprijs van 66 euro mooi in deze round-up past.

JBL heeft zijn zaken goed voor elkaar bij de Quantum 300. Het is een lekker lichte headset die zit als een huis. Dat laatste komt onder andere doordat hij wat veel druk uitoefent op je hoofd, wat bij langere sessies op kan gaan spelen. De pasvorm van de headset is echter prima en de bediening overzichtelijk en prettig.

Het geluid van zowel microfoon als drivers is goed. Het is echter vooral prettig dat de headset zowel via 3,5mm aan te sluiten is als via USB, wat hem erg veelzijdig maakt. Daarbij komt dat JBL met de QuantumEngine de beste bijbehorende software gemaakt heeft.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.