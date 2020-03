Dit zijn dit voorjaar de populairste wasmachines

De start van de lente zien veel mensen als een topmoment voor de aankoop van een nieuwe wasmachine. Daar heeft de schoonmaak in de kledingkast na herfst en winter vast iets mee te maken. Een nieuwe wasmachine moet natuurlijk liefst enkele jaren meegaan, dus doordacht kopen is sowieso een must. Op basis van de Tweakers Pricewatch bekijken we de populairste machines van het moment.

LG F4WV909P2 (€ 870)

Volledig scherm LG F4WV909P2 © LG Electronics

Wasmachines zijn een typisch productsegment waarin vrij veel innovatie plaatsvindt, zonder dat de consumenten het goed beseffen. Het feit dat we maar eens in de zoveel jaar een nieuwe wasmachine kopen, verklaart natuurlijk veel. Deze LG F4WV909P2 van LG Electronics beschikt zo over een speciaal turboprogramma - Turbowash 360 gedoopt - dat een was van vijf kilo kleding in amper veertig minuten wast. Verder zit er een flink staaltje artificiële intelligentie in: op basis van 20.000 vooraf ingeladen ‘waservaringen’, kan het apparaat vlotjes inschatten welk programma en temperatuur je wasgoed nodig heeft, puur op basis van stof, gewicht, enzovoort. Er zit ook een stoomtechnologie in die allergenen doodt en kreukels vermindert, en de machine maakt via wifi de connectie met een mobiele app. Bekijk hier de LG F4WV909P2.

Bosch WAT28463FG (€ 560)

Volledig scherm Bosch WAT28463FG © Bosch

Met de WAT28463FG zet Bosch vooral in op zorgdragen voor je wasgoed. Hun VarioDrum-systeem zorgt onder meer voor een meer gelijkmatige verdeling van het water, zodat je kleren niet worden opgerekt, gekreukt of beschadigd. Er zit ook een bijzonder stille motor en een slim watermanagementsysteem in, op basis van kledingsensoren. Bijzonder handig is ook de snelwasoptie: twee kilo licht bevuild wasgoed kan je in vijftien minuten schoon krijgen. Bekijk hier de Bosch WAT28463FG.

Whirlpool FWG71484WE (€ 400)

Volledig scherm Whirlpool FWG71484WE © Whirlpool

Ook bij de FWG71484WE van Whirlpool zetten ze in op een stillere inductiemotor. Een slim systeem zorgt ervoor dat de trommel aan het einde van de cyclus nog zachtjes blijft bewegen en de machine stoom toevoegt om de vochtigheidsgraad en luchtcirculatie te garanderen. Zo blijft je wasgoed langer fris. Deze wasmachine heeft verder een batterij sensoren die je wasgoed scannen, waarna de software beslist welke cyclus het meest gepast is. Bekijk hier de Whirlpool FWG71484WE.

Indesit BWE 71483X W EU (€ 340)

Volledig scherm Indesit BWE 71683X W EU © Indesit

Een budgetwasmachine met een A+++-label is zeldzaam, maar de Indesit BWE 71483X W EU van het Italiaanse merk Indesit is er zo eentje. Dat ligt onder andere aan het startuitstel én de duurzame koolborstelloze motor (koolborstels slijten sneller). Nadeel is wel het lawaai: 83 decibel tijdens het centrifugeren is echt niet zacht, dus hou rekening met de plaatsing. Bekijk hier de Indesit BWE 71483X W EU.

Miele WWR760 WPS (€ 1400)

Volledig scherm Miele WWR760 WPS © Miele