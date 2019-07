Dit zijn deze zomer dé telefoons met de beste prijs-kwaliteitsverhouding

Beste koopVoor iedereen die op zoek is naar een nieuwe smartphone maakt Tweakers al ongeveer een jaar de Best Buy Guide voor smartphones. Ook deze zomer is er een selectie gemaakt van toestellen in vier categorieën. Vandaag: de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Om te beginnen: we kunnen stellen dat er de afgelopen maanden flink wat is gebeurd op smartphonegebied. Zo hoopten we dat een paar van de kandidaten voor deze gids wellicht vouwbaar zouden zijn, maar dat liep helaas anders. Ook gebeurde er het een en ander op het politieke wereldtoneel met grote gevolgen voor een van de grootste smartphonemakers ter wereld (het Chinese Huawei en de strijd met Amerika).



Daarover gesproken: we hebben lang getwijfeld of we Huawei-telefoons kunnen aanraden in deze gids. De toekomst van Android-updates op die toestellen is door alle perikelen immers onzeker. Er waren wel veel ontwikkelingen de afgelopen weken en de Amerikaanse president heeft beloofd dat Huawei weer onderdelen mag inkopen in de VS, maar de exacte uitwerking daarvan is momenteel nog niet duidelijk. Desondanks gaan we ervan uit dat Android-upgrades weer mogelijk worden en daarom durven we weer Huawei-telefoons te adviseren.



Ook deze keer tonen we je, op basis van onze reviews en testdata, per categorie vier tips voor de beste smartphones die je kunt kopen. Die vier categorieën zijn ongewijzigd ten opzichte van vorige keer, maar hebben een iets duidelijkere naam gekregen: ‘de beste prijs-kwaliteitsverhouding’, ‘de beste accuduur’, ‘de beste’ (waarbij we simpelweg kijken naar de allerbeste eigenschappen) en ‘prijsdalers’ (voor koopjesjagers die niet per se het nieuwste van het nieuwste willen). Met deze tips kun jij deze zomer genieten van de beste telefoon die je kunt kopen.

Xiaomi Mi 9 (373 euro)

Volledig scherm Xiaomi Mi 9 © Xiaomi

De Mi 9 was bij de lancering al een goede deal en is in prijs gedaald tot onder de vierhonderd euro. Met Qualcomms nieuwste chip, voldoende opslag én een mooi oledscherm heeft hij veel high end-specificaties. Xiaomi’s Android-versie Miui zal niet iedereen bevallen en het gebrek aan een 3,5 millimeter-stekkeringang voor bijvoorbeeld oortjes is ook een nadeel, al is de telefoon wel te ontgrendelen. Dat zet de deur open voor andere firmware.

Motorola One (159 euro)

Volledig scherm Motorola One © Motorola One

De Motorola One was bij de lancering eind vorig jaar al een aantrekkelijke telefoon, maar met de gezakte prijs is hij nog aantrekkelijker geworden. Hij scoort op veel punten op zijn minst een voldoende. Het scherm is voldoende afleesbaar in direct zonlicht, de software presteert prima voor zijn prijsklasse en de accuduur is goed.



De software is schoon en Lenovo (het bedrijf achter Motorola) is tot nu toe goed bezig met updates en upgrades. Het toestel heeft bovendien drie uitbreidingsmogelijkheden: twee voor simkaarten en een voor opslag. Die is met 64 gigabyte op zich al prima voor deze prijsklasse. Niet alles is goed: de luidspreker is ondergemiddeld, de trilmotor is ruw en van de camera hoef je ook niet al te veel te verwachten.

Samsung Galaxy S10e (531 euro)

Volledig scherm Samsung Galaxy S10e © Reuters

De Samsung Galaxy S10e is de kleinste van de drie Galaxy S10's, maar ook de goedkoopste. Hij kost je nu iets meer dan vijfhonderd euro en soms vind je hem zelfs nog goedkoper bij een aanbieding of in combinatie met een abonnement. Hij heeft een redelijk groot scherm ten opzichte van het formaat van de behuizing en om dat te bereiken, heeft hij een gat in het scherm waar de frontcamera achter zit.

Verder heeft hij een prima vingerafdrukscanner in de aan-uitknop en een kwalitatief hoogstaand oledscherm dat niet, zoals bij de S10 en S10+, gebogen is. Hij heeft ook een prima camerasysteem, waarbij de groothoeklens een handige toevoeging is. Het gaat om dezelfde cameraset-up als die van zijn grotere broers, maar dan zonder de telelens.

De foto’s zijn dan ook van goede kwaliteit, maar de primaire camera van Samsung is op sommige vlakken voorbijgestreefd door de beste smartphones in deze prijsklasse. De behuizing is sterk, waterdicht en compact en ligt lekker in de hand.

Apple iPhone 8

Volledig scherm © AP