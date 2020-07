Dit zijn deze zomer dé tech-hebbedingen om in huis te halen

Pfffffft Fietspomp

Is het een iPod-kloon? Of een slot? Nee, het is... een fietspomp! Compact en licht (600 gram). Eentje die geen spierkracht kost, want de ingebouwde accu van de Xiaomi Mi Portable Air Pump (45 euro) zorgt voor de power om band en bal stevig op te pompen. Fietsbanden uiteraard, maar ook die van de scooter, motor en auto. Een slim geplaatst lampje voorkomt dat je in het donker hopeloos zoekt naar het ventiel.

AirPods Gewoon en Pro

De AirPods van Apple komen in twee smaken: gewoon en ‘Pro’. Die laatste (€279) zijn op veel fronten beter: qua draagcomfort, geluid en vooral door de optie van actieve ruisonderdrukking. Blijft die buurman maar verbouwen? Dit draadloze gadget beperkt de overlast tot een minimum. Door in het steeltje te knijpen, switch je naar de transparency-modus waarin je het omgevings-geluid wel hoort - aan te raden in het verkeer.

Drie delen voor de prijs van één

De drie spellen van de legendarische BioShock-serie bewijzen dat het mogelijk is: shooters met een intelligent verhaal. In de eerste twee neem je een duik naar een verzonken stad, in de laatste beland je in een vliegende metropool. Knap hoe soepel de veeleisende BioShocks: The Collection ook op de Nintendo Switch draaien. Uren spel- plezier voor 50 euro.

App: Tekenradar

Net als bij buien en pollen wil je ook weten waar je in Nederland extra moet opletten op teken. Dat kan met de tekenradar van Nature Today. Die geeft voor elke vierkante kilometer aan wat de actuele verwachting is en baseert zich daarvoor op onder meer weerdata, landschap en geregistreerde tekenbeten. Check de site van NatureToday.nl en de (gratis) app.