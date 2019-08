Dit zijn deze week de eerlijkste en beste tech-koopjes

Leraar Mark (30) stopte 11.000 uur in World of Warcraft: 'Maar mijn vriendin staat op één’

Groot nieuws in gameland: World of Warcraft, misschien wel de grootste en meest invloedrijke game ooit, is terug van weggeweest. Honderdduizenden gamers stonden gisteren urenlang in de digitale wachtrij om een nieuwe versie van de online multiplayergame te testen. Eindhovenaar Mark Mobach moest na 8 (!) uur noodgedwongen opgeven. ,,Het was een verschrikkelijke lancering."