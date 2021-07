Dit zijn de titanen van TikTok: de drie grootste accounts

Je data en je programma’s in de cloud: wie kijkt er dan allemaal mee?

21 juni Bijna iedereen maakt tegenwoordig wel gebruik van een clouddienst. In de cloud kun je bestanden opslaan en programma’s draaien als Office, die je dan via je browser kunt benaderen. Het programma zelf draait dan ergens anders dan op je eigen pc en ook je data staan op een server ergens in een serverpark in plaats van bij jou thuis of op kantoor. Het voordeel is dat je zelf niet meer verantwoordelijk bent voor back-ups of installatie van updates en dat je niet per se een snelle pc met veel opslag nodig hebt. Maar hoe zit het met je privacy?