Dit zijn de populairste gratis apps voor iPhone

Ook de intrede van TikTok in de top 10 is geen grote verrassing. Wél is de stijging indrukwekkend: van plek zestien naar plek vier. Instagram - onderdeel van Facebook - voelt dus de hete adem van het bij kinderen megapopulaire TikTok in de nek. Instagram experimenteert momenteel zelf dan ook met nieuwe video-toepassingen. Braziliaanse gebruikers kunnen, net als bij TikTok, filmpjes van 15 seconden maken en delen in hun verhaal. De nieuwe functie moet Reels gaan heten en is momenteel in de testfase. Of deze proef ook in andere landen zal worden uitgerold, is nog niet duidelijk.